ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
أصل الحكاية

رغم المخاوف.. هل يستفيد محمد صلاح من صفقة إيزاك فى ليفربول ؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

أثار انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول جدلا واسعا، بعدما رأت بعض التقارير أن الصفقة قد تقلل من بريق الدولي المصري محمد صلاح، نجم "الريدز" وهدافه الأول في المواسم الأخيرة.

هل يشكل إيزاك تهديدا لـ صلاح؟

يرى منتقدو الصفقة أن وجود إيزاك كرأس حربة صريح قد يحد من قدرة صلاح على تسجيل الأهداف، وهي الميزة التي جعلت منه أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي في السنوات الماضية.

لكن في المقابل، يرى آخرون أن اللاعب السويدي سيكون بمثابة ورقة رابحة لتعويض غياب صلاح خلال كأس أمم إفريقيا المقبلة، وهو الغياب الذي كبّد ليفربول خسائر فنية في أكثر من مناسبة سابقة.

رد صلاح في الملعب

صلاح لم يتأخر في الرد على المشككين، إذ نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال ست دقائق فقط أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. في المقابل، ظهر إيزاك للمرة الأولى بقميص ليفربول، لكنه خرج بعد 58 دقيقة، في ظل سعي المدرب آرني سلوت إلى رفع جاهزيته البدنية بعد فترة توقف طويلة أعقبت إضرابه الصيفي.

مواجهة مرتقبة في ديربي الميرسيسايد

التألق السريع لصلاح جاء في توقيت مثالي قبل ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، حيث تشير الأرقام إلى أن الفرعون  المصري سجل ثمانية أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 13 مباراة سابقة أمام الجار اللدود.

 أما إيزاك، فسبق له مواجهة إيفرتون أربع مرات فقط، أحرز خلالها هدفاً واحداً ورغم القيمة السوقية الضخمة للمهاجم السويدي (125 مليون جنيه إسترليني)، يبقى الاعتماد الأساسي للمدرب سلوت منصباً على صلاح.

إيزاك بين نيوكاسل وليفربول

في نيوكاسل، كان إيزاك النجم الأوحد الذي تبنى حوله الهجمات، لكن الوضع في ليفربول مختلف، حيث لا يمكنه فرض إيقاع اللعب بالشكل ذاته.

  حيث شبهت تقارير صحفية وضعه بما عاشه هالاند في بداياته مع مانشستر سيتي، حيث أن المهاجم السويدي بحاجة للتأقلم مع أسلوب "ثعلب الصندوق"، لا سيما أن أغلب خصوم ليفربول يتراجعون دفاعياً في "آنفيلد".

تقاسم الأدوار يخفف الضغط

وتؤكد تقارير صحفية أن إيزاك سيظهر قدراته عاجلاً أم آجلاً، وعندما يحدث ذلك سيصبح إيقاف ليفربول مهمة صعبة لأي منافس والأهم أن وجود مهاجم قادر على تقاسم الأهداف سيمنح محمد صلاح مساحة أكبر للتحرك بحرية ويخفف عنه الضغط، على عكس الموسم الماضي حين بدا الفريق بلا أنياب هجومية كلما تراجع أداء النجم المصري.

المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك ألكسندر إيزاك ليفربول محمد صلاح الفرعون المصري

