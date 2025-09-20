خالد عيش: اتحاد النقابات العالمي مظلة حقيقية للدفاع عن حقوق العمال

أكّد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أهمية الدور الذي يلعبه اتحاد النقابات العالمي في حماية حقوق العمال وتعزيز التضامن الدولي، مشددًا على أن دعم الاتحاد، ماديًا ومعنويًا، "ليس التزامًا اختياريًا بل واجب نقابي وأخلاقي يضمن استمرارية دوره التاريخي في الدفاع عن الطبقة العاملة".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها "عيش" على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لاتحاد النقابات العالمي، معربا في بدايتها عن خالص شكره للمنظمين على حفاوة الاستقبال وروعة التنظيم، مشيدًا بالدور البارز للأمين العام للاتحاد، بامبيس كريستيس، في توحيد الصفوف وتعزيز الحضور النقابي على المستويين العربي والدولي.

وفي كلمته، شدد خالد عيش على أن اتحاد النقابات العالمي لم يكن يومًا مجرد إطار شكلي، بل هو مظلة حقيقية يستظل بها ملايين العمال حول العالم، ومنبر يرفع أصواتهم عاليًا دفاعًا عن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

كما عبّر عيش عن دعمه المطلق للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية وتهجير قسري "يتطلب موقفًا نقابيًا موحدًا"، مشيدًا بموقف مصر الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لخطط التهجير والداعم لإيصال المساعدات إلى أهالي القطاع.

وقال عيش: "القضية الفلسطينية تمثل جوهر النضال العربي، وإن اتحاد النقابات العالمي كان ولا يزال في طليعة القوى الداعمة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وسياسات التمييز العنصري".

وفي ختام كلمته، شدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية على أن الأزمات الاقتصادية والصراعات الدولية الراهنة تزيد من حجم التحديات التي تواجه الطبقة العاملة، مؤكدًا أن "مشاركة النقابات العربية والدولية في هذا المؤتمر هو إعلان صريح بوحدة الصف، والتزام راسخ بمواصلة النضال النقابي من أجل مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا للعمال حول العالم".