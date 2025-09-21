3 أذكار لـ نوم هادئ وهانئ.. رددهم كل يوم تحصنك حتى تستيقظ

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك تحصينات وأذكار من واظب عليها كل يوم كان نومه هادئ وهانئ.

من هذه التحصينات: الأول : أن يقرأ المسلم قبل النوم ((المعوذات الثلاث الإخلاص والفلق الناس )) ثلاث مرات في كفيه ويمسح بهما ما استطاع من جسده، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات).

التحصين الثاني: قراءة آية الكرسي ورد في صحيح البخاري أن من قرأها ليلا قبل نومه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، فعليكم بالمواظبة عليها دائما كل ليلة .

التحصين الثالث: قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ) الخ الآيتين ورد في صحيح البخاري (من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه).

وصية النبي قبل النوم تجعلك نشيطا طول اليوم

أوصى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة، أن تردد 3 كلمات قبل النوم، علينا جميعا أن نرددها؛ حتى تجعلك نشيطا في اليوم التالي، ولديك همة على أداء كل عمل صعب، وهي:

1- سبحان الله 33 مرة .

2- الحمد لله 33 مرة .

3- الله أكبر 34 مرة .

فمن ينام ويستيقظ متعبا ومرهقا؛ فعليه أن يسبح الله قبل نومه، فمن اعتاد التسبيح قبل نومه اُعطي نشاطاً وقوة في قضاء حاجاته وقوة في عبادته.