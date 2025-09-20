ضبط 84 طن أسمدة زراعية وأعلاف.. و657 كرتونة مقلدة زيت تموين بسوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة لعملهم ومكافحة جرائم الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر.

قامت مديرية التموين بسوهاج بحملات تموينية مكبرة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 84 طن أسمدة زراعية وأعلاف مجهود المصدر، و657 كرتونة مقلدة لزيت الطعام التمويني.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه الحملات استهدفت محلات بيع الأسمدة الزراعية، والسوبر ماركت.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط 3 محلات بيع اسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير بكمية مضبوطات ۸۱ طن، كما تم ضبط 2 طن علف حيوانى بدون فواتير ومجهول المصدر بإحدى قرى مركز جهينة.

وأضاف أنه تم أيضا ضبط عدد ٦٥٧ كرتونة زيت باجمالى ٧٨٨٤ زجاجة زيت تقليد العلامة التجارية الخاصة بمصنع الهدرجة التي تقوم بتعبئة زيت الطعام المخصص للبطاقات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.