قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ..صور
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين

محافظ أسوان
محافظ أسوان
أ ش أ

وجه الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بمنح مهلة أخيرة تنتهى يوم الاثنين المقبل لأصحاب طلبات التقنين من أجل توفيق أوضاعهم ، مؤكداً أنه عقب انتهاء هذه المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه غير الملتزمين ، والتي تتمثل في تحرير محاضر جنائية وقطع كافة المرافق عن الأراضي المخالفة ، وإدراجها ضمن حملات الإزالة وسحبها بشكل كامل. 


وقال المحافظ - في بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم السبت أن الدولة المصرية لن تسمح بأي تهاون أو تساهل في التعدي على أراضيها بدون وجه حق ، وأن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بالعمل في إطار قانوني واضح وصارم .. مناشدا أصحاب طلبات التقنين بضرورة استثمار الفرصة الحالية وسرعة الانتهاء من سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، ونسبة الـ 25% المستحقة ، بالإضافة إلى سداد الأقساط المتأخرة 


وأكد أن تطبيق القانون الجديد للتقنين لن يتيح استرداد أي مبالغ مالية سبق سدادها ، وإنما سيعاد الملف إلى نقطة البداية ، أما من قام بإنهاء إجراءات ما عاد عليه بالنفع ففي هذه الحالة سيسمح له باستكمال الإجراءات في التقنين الجديد الذي سيتم التعامل به قريباً. 


على صعيد آخر، كلف محافظ أسوان ، معاون المحافظ ياسر عبد الشافي بالمرور الميداني على مدرستي، أسوان الثانوية بنات ( التجريبية ) ، وإدفو الثانوية بنين ، من أجل وضع حلول عاجلة بشأن عدم جاهزية المدرستين ، على الرغم من بدء العام الدراسي الجديد. 


وقال ياسر عبد الشافي معاون المحافظ ، في بيان - إنه تبين أن هناك عدد 2 مبنى داخل الصيانة الشاملة، وأنه تأخر تسليم المدرستين نتيجة لعقد إمتحانات شهادة الثانوية العامة .. موضحا أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة خلال شهر فقط، كما سيتم خلال هذه الفترة تشغيل المباني الملحقة بالمدرستين كفصول لاستيعاب جميع الطلاب. 


وأضاف أن المباني التي تخضع لأعمال الصيانة الشاملة بالمدرستين تضم معظمها المعامل والمكتبات وحجرات الأنشطة المدرسية ، في حين سيتم تخصيص الحجرات التي توجد بالمباني غير الخاضعة للصيانة كفصول لكي تستوعب الطلاب .
 

أسوان محافظ أسوان أسوان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في دوري نايل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

هجوم إلكتروني يعطل العمل في مطاري بروكسل وبرلين

أرشيفية

عبد العاطي: الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين خطوة مهمة لكنها غير كافية

ملك إسبانيا وزوجته

لجنة تسويق السياحة: زيارة ملك إسبانيا للأقصر تؤكد الأمن والاستقرار

بالصور

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد