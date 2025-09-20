محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين

وجه الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بمنح مهلة أخيرة تنتهى يوم الاثنين المقبل لأصحاب طلبات التقنين من أجل توفيق أوضاعهم ، مؤكداً أنه عقب انتهاء هذه المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه غير الملتزمين ، والتي تتمثل في تحرير محاضر جنائية وقطع كافة المرافق عن الأراضي المخالفة ، وإدراجها ضمن حملات الإزالة وسحبها بشكل كامل.



وقال المحافظ - في بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم السبت أن الدولة المصرية لن تسمح بأي تهاون أو تساهل في التعدي على أراضيها بدون وجه حق ، وأن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بالعمل في إطار قانوني واضح وصارم .. مناشدا أصحاب طلبات التقنين بضرورة استثمار الفرصة الحالية وسرعة الانتهاء من سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، ونسبة الـ 25% المستحقة ، بالإضافة إلى سداد الأقساط المتأخرة



وأكد أن تطبيق القانون الجديد للتقنين لن يتيح استرداد أي مبالغ مالية سبق سدادها ، وإنما سيعاد الملف إلى نقطة البداية ، أما من قام بإنهاء إجراءات ما عاد عليه بالنفع ففي هذه الحالة سيسمح له باستكمال الإجراءات في التقنين الجديد الذي سيتم التعامل به قريباً.



على صعيد آخر، كلف محافظ أسوان ، معاون المحافظ ياسر عبد الشافي بالمرور الميداني على مدرستي، أسوان الثانوية بنات ( التجريبية ) ، وإدفو الثانوية بنين ، من أجل وضع حلول عاجلة بشأن عدم جاهزية المدرستين ، على الرغم من بدء العام الدراسي الجديد.



وقال ياسر عبد الشافي معاون المحافظ ، في بيان - إنه تبين أن هناك عدد 2 مبنى داخل الصيانة الشاملة، وأنه تأخر تسليم المدرستين نتيجة لعقد إمتحانات شهادة الثانوية العامة .. موضحا أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة خلال شهر فقط، كما سيتم خلال هذه الفترة تشغيل المباني الملحقة بالمدرستين كفصول لاستيعاب جميع الطلاب.



وأضاف أن المباني التي تخضع لأعمال الصيانة الشاملة بالمدرستين تضم معظمها المعامل والمكتبات وحجرات الأنشطة المدرسية ، في حين سيتم تخصيص الحجرات التي توجد بالمباني غير الخاضعة للصيانة كفصول لكي تستوعب الطلاب .

