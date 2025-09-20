قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

185 ألف طالب يبدأون عامهم الدراسي بجامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة
همت الحسينى

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة،  اليوم السبت أولَ أيام العام الجامعي الجديد 2025–2026، بجولةٍ تفقدية داخل الحرم الجامعي، رافقه خلالها الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث التقى عددًا من الطلاب والطالبات، وحرص على مشاركتهم أجواء الانطلاقة الجديدة، كما تابع جانبًا من الأنشطة الرياضية بكلية التجارة التي نظّمها الطلاب احتفالًا ببدء العام الدراسي.

وشهد هذا العام انتظام الدراسة لنحو 185 ألف طالب وطالبة في مختلف كليات جامعة المنصورة البالغ عددها 18 كلية في قطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانية، من بينهم 48 ألف طالب جديد التحقوا حديثًا بالجامعة هذا العام.

حضر الفعاليات  سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب،  أشرف الديب، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، واللواء محمد علام، مدير الإدارة العامة للأمن الجامعي، والدكتور محمد صبري سرايا، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، و أحمد العشري، مدير عام رعاية الطلاب.

كما شهد رئيس الجامعة فعاليات استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكليتي الطب والطب البيطري، بحضور الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور محمد حسن الفحار، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كما حضر الفعاليات في كلية الطب البيطري الدكتورة مها العشماوي، عميد الكلية، والدكتورة إنجي فكري، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وأُقيمت داخل الكليتين حفلات استقبال رسمية بدأت بأداء السلام الجمهوري، وتخللتها كلمات ترحيبية للقيادات الجامعية، بحضور رؤساء الأقسام ومديري البرامج ومديري عموم الكليتين ومسؤولي رعاية الطلاب، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الجدد، في رسالة تؤكد دور الجامعة في دعم طلابها منذ اللحظة الأولى لانضمامهم إلى المجتمع الجامعي.ورحب رئيس جامعة المنصورة، بالطلاب الجدد مهنئًا إياهم ببدء العام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى أن الجامعة لم تعد مجرد مؤسسة تعليمية، بل أصبحت مجتمعًا متكاملًا لبناء الشخصية وصقل المهارات ودعم الإبداع في مختلف المجالات.

وأكَّد أن انتماء الطلاب إلى جامعة المنصورة يعد مصدر فخر واعتزاز، لما تتميز به من حضور بارز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وما حققته من إنجازات ملموسة في التصنيفات العالمية والبحث العلمي.

 ودعا رئيس الجامعة طلابه إلى استثمار سنوات الدراسة في تنمية قدراتهم العلمية والشخصية، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية باعتبارها منابرَ للإبداع والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل متميز قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

ووجّه رئيس الجامعة رسالةً إلى الطلاب أكد فيها أن عليهم مواصلة مسيرتهم بعزيمة واجتهاد، وأن يجعلوا من قاعات الدراسة والأنشطة الطلابية ساحاتٍ للإبداع والابتكار، وأن يكونوا جزءًا من تميز جامعة المنصورة وريادتها.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن سعادته بمشاركة الطلاب فرحتهم في أول أيام العام الدراسي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل إحدى المحطات المميزة في مسيرة جامعة المنصورة، حيث يشهد انتقال الطلاب من مرحلة التعليم الثانوي إلى الحياة الجامعية بما تحمله من مسؤوليات وآفاق رحبة.

وأكَّد "البيومي" أن الجامعة حريصة على دعم طلابها في هذه المرحلة الجديدة، موجّهًا لهم نصائح بضرورة المواظبة على الحضور، والاجتهاد في التحصيل العلمي، والانخراط الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية التي تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي وصقل مهاراته وتنمية وعيه.

كما أكَّد الدكتور أشرف شومة أن كلية الطب ستظل دائمًا بيتًا للعلم والريادة، مرحبًا بطلابها الجدد، وداعيًا إياهم إلى المشاركة الفاعلة في الأنشطة التي تقدمها الكلية، وأن يكونوا على قدر ما تتطلبه رسالة المهنة من التزام وعطاء.

وفي كلية الطب البيطري، رحّبت الدكتورة مها العشماوي بطلاب الكلية، مؤكدة أن الجامعة تهيّئ لهم كل الظروف لتمكينهم من النجاح والتميز، مشيرةً إلى أن المرحلة الجامعية ليست فقط للدراسة، بل أيضًا لاكتساب الخبرات وتنمية الوعي والقدرات بما يؤهلهم للمستقبل.

.

الدقهلية جامعه المنصورة شريف خاطر

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

7 أسباب تجعل إطار سيارتك يصدر أصوات مزعجة.. تعرف عليها

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

