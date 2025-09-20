عودة شحاتة.. تشكيل ناري متوقع للزمالك أمام الجونة

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والجونة يوم الثلاثاء القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.

ويحتل فريق الجونة المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي الحفاظ على صدارة الدوري الممتاز واقتناص الفوز وحصد الثلاث نقاط قبل لقاء القمة أمام النادي الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري.



تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

واستقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي تشكيل الفارس الأبيض المتوقع أمام نظيره فريق الجونة ومن المرجح أن يكون على النحو التالي:

محمد صبحي في حراسة المرمى

عمر جابر وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل والمغربي محمود بنتايج ومحمد شحاتة وعماد نبيل دونجا وعبدالله السعيد وناصر ماهر والبرازيلي خوان الفينا والفلسطيني عدي الدباغ.