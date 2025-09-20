السيدة انتصار السيسي: أرحب بحرم رئيس سنفافورة في بلدها الثاني مصر

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينةرئيس الجمهورية"يسعدني أن أرحب بالسيدة الجليلة جين يوميكو أتوغي، حرم فخامة رئيس سنغافورة، في بلدها الثاني مصر".



أكدت السيدة انتصار السيسي، إن “زيارتها الكريمة تعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في تمكين المرأة والشباب، ودعم المبادرات الاجتماعية والتنموية”.



وختمت السيدة انتصار السيسي تصريحاتها عبر موقعها الرسمي على فيسبوك: “أؤكد اعتزازي بهذا اللقاء، وتقديري لما تبذله سنغافورة من جهود رائدة في مجالات التنمية البشرية والابتكار”.