جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، سلسلة غارات عنيفة استهدفت البنية التحتية في قطاع غزة، فوق الأرض وتحتها، ضمن عمليته العسكرية المستمرة في القطاع.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم خلال الساعات الماضية أنفاقًا تحت الأرض، ومستودعات أسلحة، وخلايا مسلحة في أنحاء متفرقة من غزة.

وأضاف أن الفرقة 98 نفذت عمليات في مدينة غزة شملت تدمير فتحات أنفاق ومبان مزروعة بالمتفجرات، إضافة إلى مواقع لإطلاق النار، مشيرا إلى "تصفية عدد من المسلحين"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

كما أوضح أن الفرقة 99 قتلت عددًا من المسلحين شمالي القطاع، فيما تواصل فرقة غزة عملياتها في خان يونس ورفح، حيث تم استهداف وتدمير منشآت وبنى تحتية.

وتأتي هذه الهجمات في إطار عملية عسكرية واسعة أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، بهدف السيطرة على مدينة غزة ودفع السكان إلى النزوح جنوبًا، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في القطاع.

وبحسب تقارير محلية، أسفر الحصار الإسرائيلي عن وفاة 442 شخصًا بسبب المجاعة، من بينهم 147 طفلًا، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة إن 75% من الآبار المركزية دُمرت، ما تسبب في أزمة عطش غير مسبوقة، محذرًا من تفاقم الأوضاع مع اقتراب فصل الشتاء. وأضاف: "نحن غير قادرين على تقديم الحد الأدنى من الخدمات لسكان المدينة".