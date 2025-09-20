قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي
إعلام عبري: مسيرات في تل أبيب الليلة من أجل وقف الحرب في غزة و عودة المختطفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد التعدي عليه من 4 شباب.. سائق ينهي حياته بحبة حفظ القمح في المنوفية

مصرع شاب في المنوفية
مصرع شاب في المنوفية
مروة فاضل

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما ويعمل سائق مصرعه إثر تناوله حبة الغلة حبة حفظ القمح الحبة القاتلة.

واكد الاهالي، أن الشاب من قرية سلامون قبلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية وفوجئوا بتناوله حبه حفظ القمح وتوفي متأثرا باعراضها خلال 3 ايام.

وقالت والدة الشاب، أنها فوجئت بنجلها يتناول حبة حفظ القمح الحبة القاتلة وأكد أنه تعرض لاعتداء جنسي من 4 من شباب القرية وقاموا بتصويره وتداول الفيديوهات عبر الفيس بوك.

واكدت والدة الشاب، أن نجلها لم يحكي لها الواقعة سوي بعد تناوله حبة حفظ القمح وقبل وفاته حيث ظل 3 ايام في المستشفي قبل وفاته.

وتابعت الام أن نجلها أخبرها أنهم استدرجوه ومعهم فتاة وحاول الدفاع عن الفتاة من التعدي عليها فقاموا بتقييده من يده وقدمه وقاموا بالتعدي عليه جنسيا وقاموا بتصويره وتداولوا الفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وتابعت الام، أن الشباب كان بينهم خلافات سابقة مع نجلها من قبل وتربصوا به، قائلة" ابني قال قبل ما يموت مش عاوز حد يكسر عيني".

واوضحت أن جميع أهالي القرية شاهدوا الفيديوهات وهم كانوا اخر من يعلم، مؤكدة أن نجلها قرر التخلص من حياته خوفا من نظرة الناس إليه.

وطالبت الام بإعدام المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات ضدهم بعد تسببهم في انتحار نجلها.

محافظة المنوفية المنوفية الشهداء حبة حفظ القمح الحبة القاتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

أحمد حسن

مجلس الإدارة الجديد.. أحمد حسن يكشف سر جلسة الخطيب وسيد عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

أمل سلامة

أمل سلامة: مصر تقود معركة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة

تامر عبد الحميد

برلماني: قرارات حكومية تعزز النمو الاقتصادي وتوفّر فرص العمل للشباب المصري

النائبة سارة النحاس

برلمانية: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاق جديدة لتطوير المنظومة الصحية

بالصور

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد