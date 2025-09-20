بعد التعدي عليه من 4 شباب.. سائق ينهي حياته بحبة حفظ القمح في المنوفية

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما ويعمل سائق مصرعه إثر تناوله حبة الغلة حبة حفظ القمح الحبة القاتلة.

واكد الاهالي، أن الشاب من قرية سلامون قبلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية وفوجئوا بتناوله حبه حفظ القمح وتوفي متأثرا باعراضها خلال 3 ايام.

وقالت والدة الشاب، أنها فوجئت بنجلها يتناول حبة حفظ القمح الحبة القاتلة وأكد أنه تعرض لاعتداء جنسي من 4 من شباب القرية وقاموا بتصويره وتداول الفيديوهات عبر الفيس بوك.

واكدت والدة الشاب، أن نجلها لم يحكي لها الواقعة سوي بعد تناوله حبة حفظ القمح وقبل وفاته حيث ظل 3 ايام في المستشفي قبل وفاته.

وتابعت الام أن نجلها أخبرها أنهم استدرجوه ومعهم فتاة وحاول الدفاع عن الفتاة من التعدي عليها فقاموا بتقييده من يده وقدمه وقاموا بالتعدي عليه جنسيا وقاموا بتصويره وتداولوا الفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وتابعت الام، أن الشباب كان بينهم خلافات سابقة مع نجلها من قبل وتربصوا به، قائلة" ابني قال قبل ما يموت مش عاوز حد يكسر عيني".

واوضحت أن جميع أهالي القرية شاهدوا الفيديوهات وهم كانوا اخر من يعلم، مؤكدة أن نجلها قرر التخلص من حياته خوفا من نظرة الناس إليه.

وطالبت الام بإعدام المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات ضدهم بعد تسببهم في انتحار نجلها.