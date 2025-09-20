قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي
إعلام عبري: مسيرات في تل أبيب الليلة من أجل وقف الحرب في غزة و عودة المختطفين
أخبار العالم

عطل أنظمة السفر .. فوضى في مطارات أوروبا بعد هجوم سيبراني واسع

القسم الخارجي

شهدت عدة مطارات أوروبية رئيسية، من بينها مطارات هيثرو (لندن)، برلين، وبروكسل، اضطرابات كبيرة في حركة الطيران، وذلك على خلفية هجوم إلكتروني استهدف أنظمة تسجيل الوصول والصعود للطائرات التابعة لشركة كولينز إيروسبيس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة RTX، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

أنظمة معطلة وتأخير في الرحلات

أكدت شركة كولينز إيروسبيس أن نظام MUSE المستخدم في عدد كبير من المطارات حول العالم، تعرض لخلل ناتج عن هجوم سيبراني، ما تسبب في إلغاء وتأخير عشرات الرحلات الجوية، واضطرت بعض المطارات، من بينها مطار بروكسل، للعودة إلى الإجراءات اليدوية لتسجيل المسافرين وصعودهم إلى الطائرات.

مطار هيثرو: إلغاء أكثر من 29 رحلة

في مطار هيثرو، أكثر المطارات الأوروبية ازدحامًا، تم إلغاء ما لا يقل عن 29 رحلة جوية، وسط شكاوى من المسافرين بشأن الفوضى ونقص المعلومات. كما سجلت مطارات دبلن وكورك في أيرلندا تأخيرات واسعة النطاق نتيجة للأعطال في أنظمة التشغيل.

وأشارت شركة RTX إلى أن تأثير الهجوم اقتصر على خدمات تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة، مؤكدًة أن العمل جارٍ على استعادة الأنظمة، فيما لم تُحدَّد بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ألمانيا وبريطانيا تتفاعلان مع الأزمة

في ألمانيا، أعلن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات عن تنسيق مستمر مع مطار برلين لمتابعة تداعيات "الخلل في البنية التحتية"، فيما أكد المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا تعاونه مع المطارات المتأثرة لفهم حجم التأثير ومعالجته.

تحذيرات من هشاشة البنية التحتية

وفي تعليق على الحادث، قال روب جاردين، كبير مسؤولي الرقمنة في شركة NymVPN للأمن السيبراني، إن الهجوم يكشف هشاشة البنية التحتية الحيوية عندما تعتمد على مزودي خدمات خارجيين، محذرًا من تصاعد الاستخدام السياسي للهجمات السيبرانية كوسيلة ضغط من قبل جهات معادية.

استمرار الرحلات جزئيًا

ورغم الاضطرابات، أكدت بعض شركات الطيران مثل إيزي جيت ودلتا إيرلاينز استمرار عملياتها بشكل شبه طبيعي، مع الإبلاغ عن تأخيرات طفيفة دون إلغاءات إضافية.

دعوات لتعزيز الأمن السيبراني

من جانبها، صرحت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، بأن الحكومة تتابع تطورات الموقف عن كثب، مشددة على أهمية تعزيز أنظمة الأمن السيبراني في قطاع الملاحة الجوية، في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية عالميًا.

المزيد

