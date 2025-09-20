عطل أنظمة السفر .. فوضى في مطارات أوروبا بعد هجوم سيبراني واسع

شهدت عدة مطارات أوروبية رئيسية، من بينها مطارات هيثرو (لندن)، برلين، وبروكسل، اضطرابات كبيرة في حركة الطيران، وذلك على خلفية هجوم إلكتروني استهدف أنظمة تسجيل الوصول والصعود للطائرات التابعة لشركة كولينز إيروسبيس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة RTX، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

أنظمة معطلة وتأخير في الرحلات

أكدت شركة كولينز إيروسبيس أن نظام MUSE المستخدم في عدد كبير من المطارات حول العالم، تعرض لخلل ناتج عن هجوم سيبراني، ما تسبب في إلغاء وتأخير عشرات الرحلات الجوية، واضطرت بعض المطارات، من بينها مطار بروكسل، للعودة إلى الإجراءات اليدوية لتسجيل المسافرين وصعودهم إلى الطائرات.

مطار هيثرو: إلغاء أكثر من 29 رحلة

في مطار هيثرو، أكثر المطارات الأوروبية ازدحامًا، تم إلغاء ما لا يقل عن 29 رحلة جوية، وسط شكاوى من المسافرين بشأن الفوضى ونقص المعلومات. كما سجلت مطارات دبلن وكورك في أيرلندا تأخيرات واسعة النطاق نتيجة للأعطال في أنظمة التشغيل.

وأشارت شركة RTX إلى أن تأثير الهجوم اقتصر على خدمات تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة، مؤكدًة أن العمل جارٍ على استعادة الأنظمة، فيما لم تُحدَّد بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ألمانيا وبريطانيا تتفاعلان مع الأزمة

في ألمانيا، أعلن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات عن تنسيق مستمر مع مطار برلين لمتابعة تداعيات "الخلل في البنية التحتية"، فيما أكد المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا تعاونه مع المطارات المتأثرة لفهم حجم التأثير ومعالجته.

تحذيرات من هشاشة البنية التحتية

وفي تعليق على الحادث، قال روب جاردين، كبير مسؤولي الرقمنة في شركة NymVPN للأمن السيبراني، إن الهجوم يكشف هشاشة البنية التحتية الحيوية عندما تعتمد على مزودي خدمات خارجيين، محذرًا من تصاعد الاستخدام السياسي للهجمات السيبرانية كوسيلة ضغط من قبل جهات معادية.

استمرار الرحلات جزئيًا

ورغم الاضطرابات، أكدت بعض شركات الطيران مثل إيزي جيت ودلتا إيرلاينز استمرار عملياتها بشكل شبه طبيعي، مع الإبلاغ عن تأخيرات طفيفة دون إلغاءات إضافية.

دعوات لتعزيز الأمن السيبراني

من جانبها، صرحت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، بأن الحكومة تتابع تطورات الموقف عن كثب، مشددة على أهمية تعزيز أنظمة الأمن السيبراني في قطاع الملاحة الجوية، في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية عالميًا.