محافظ كفرالشيخ يعلن اعتماد أحوزة عمرانية جديدة ضمن خطة توسيع نطاق التنمية العمرانية المستدامة

أعلن محافظ كفرالشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي، اعتماد 13 حيزًا عمرانيًا جديدًا في نطاق مراكز "الرياض، دسوق، بلطيم، سيدي سالم".

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتوفير المساحات اللازمة للتوسع السكاني والعمراني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح المحافظ كفرالشيخ -في تصريح له اليوم/السبت/- أنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة على النحو التالي؛ عزبة الغابات 5 بمركز الرياض، وعزب الحكيم وباز وحسن زعلوك وحوض الحجر ومفتاح بمركز دسوق، وعزبتي أولاد صلاح وختسوف بمركز بلطيم، وعزب عقلة البحرية وأحمد منصور وزكي عبدالباعث وسعدة ومحمد عمارة بمركز سيدي سالم.

وأكد المحافظ، أن هذا الاعتماد يأتي تأكيدًا على التزام المحافظة بتطوير البنية التحتية وتوفير المساحات العمرانية المخططة لاستيعاب النمو السكاني، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التوسع العشوائي، وذلك ضمن خطط التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

