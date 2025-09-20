سنغافورة: إلزام موظفي الخدمة العامة بتعلم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول

أعلن نائب رئيس الوزراء السنغافوري جان كيم يونج، أن جميع موظفي الخدمة العامة في سنغافورة سيخضعون لدورة تعليمية في الذكاء الاصطناعي لتعلم كيفية استخدامه بشكل مسؤول، وذلك مع دخول الخدمة العامة عصر الذكاء الاصطناعي.



وقال جان - خلال كلمته أمام أكثر من 850 من قادة وموظفي الخدمة العامة وفق صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية- إنه يجب على القادة في الخدمة العامة أن يكونوا قدوة من خلال التفاعل مع الذكاء الاصطناعي في أعمالهم الخاصة، مشددا على ضرورة تشجيع القادة لفرقهم على استخدام هذه الأدوات بفعالية وحذر.

وأشار إلى أن الدفع نحو مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي واستخدامه لتحسين الأداء الحكومي، موضحا أن الخدمة العامة يجب أن تعترف بتأثير الذكاء الاصطناعي وتعيد صياغة أساليبها لتواكب هذا العصر الجديد.

وأضاف أنه يجب على الخدمة العامة أن تواكب هذه التغيرات بل وأن تقود في تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الحوكمة والخدمات العامة، وأن هذا التغيير سيبدأ بتبني التكنولوجيا على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن حوالي ثلث موظفي الخدمة العامة البالغ عددهم 150,000 موظف يستخدمون بشكل منتظم أداة "باير" الذكية وهي مساعد ذكاء اصطناعي داخلي، لدعم أعمالهم في البحث والكتابة. كما تم تطوير أكثر من 16,000 روبوت ذكاء اصطناعي مخصص لأتمتة المهام وتحسين استجابة الحكومة.