هاني رمزي ينتقد تمديد الأهلي للعقود ويطالب بربط مكافآت اللاعبين بالأداء

أكد هاني رمزي، نجم الأهلي السابق، أن قرار محمود الخطيب بالترشح في انتخابات الأهلي المقبلة لم يُحسم بشكل نهائي بعد، لكنه يسعى لترتيب الأمور للمرحلة المقبلة، سواء خاض الانتخابات أو أصر على موقفه، وهو دائمًا حريص على أن تسير الأمور بشكل جيد في الانتخابات القادمة.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية: "خلال الأسبوع الجاري سيتم حسم جميع الملفات المتعلقة بالانتخابات المقبلة، كما سيتم حسم ملف وجود سيد عبدالحفيظ، ولن يتم الحديث في أي شيء إلا بعد صدور القرار الرسمي، لكن اجتماع الخطيب مع سيد عبدالحفيظ هو جزء من ترتيب الأمور."

وأضاف: "إحساس لاعبي الأهلي بالمسؤولية والقتال داخل الملعب هو ما يُظهر الجانب الفني، وقد كان الفريق جيدًا في الشوط الأول، لكن الأمور تغيّرت في الشوط الثاني، ولم تكن الحالة الدفاعية جيدة على الإطلاق."

وواصل: "الأهلي اهتم بدعم الجانب الهجومي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه يحتاج إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى مدافع آخر، في ظل كثرة إصابات أشرف داري."

وتابع: "الأهلي أخطأ في ملف تمديد العقود وترضية بعض اللاعبين، إذ أصبح هذا الملف يمثل مشكلة، خصوصًا مع مطالبات بعض اللاعبين بتعديل عقودهم."

وأتم: "أستغرب جدًا من مطالبات لاعبين لديهم عقود ممتدة بالحصول على ترضيات مالية وتعديل عقودهم؛ الأفضل وضع مكافآت وحوافز ترتبط بأداء اللاعب داخل المستطيل الأخضر فقط."