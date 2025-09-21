موجز أخبار جنوب سيناء.. رئيس مصلحة الجمارك يتفقد الموانئ.. وأول يوم دراسي بالمحافظة

شهدت جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية اهمها جولة رئيس مصلحة الجمارك في جنوب سيناء وتفقد موانئ نويبع.

كما تستقبل اليوم الأحد جنوب سيناء اول يوم دراسي واليكم تفاصيل الاخبار.

أجرى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، جولة ميدانية إلى جمارك جنوب سيناء، يرافقه سلمي سالم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، وعدد من القيادات الجمركية.

أكد أموي، أن وزير المالية وجّه بتكثيف الجهود لتطوير الأداء الجمركي في الموانئ البحرية والبرية والجوية؛ لتحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز بيئة الاستثمار.

استهل أموي، جولته بلقاء اللواء بحري أركان حرب وائل السماديسي، رئيس هيئة ميناء نويبع، حيث بحثا معًا آليات تطوير حركة التجارة، وسبل تحسين إدارة المهمل والمخازن، وتحقيق الانضباط والشفافية في العمل الجمركي.

عقد أموي، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بجمارك نويبع، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرصه على تحسين بيئة العمل، وتقديم كل سُبل الدعم لتجاوز التحديات التي تواجه العاملين في المنظومة الجمركية.

تفقد أموي، خلال جولة ميدانية بميناء نويبع البحري، أعمال تركيب أجهزة الفحص بالأشعة، ومبنى الإدارة العامة للمهمل «المخزن»، والمركز اللوجستي، إلى جانب إدارات الإفراج المؤقت وساحات الكشف للبضائع الواردة والصادرة.

والتقى، خلال جولته بعدد من المتعاملين المصريين والعرب، واستمع إلى أبرز التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم لتيسير عمل المنظومة الجمركية، وعقد لقاءً أيضًا مع عدد من المستخلصين الجمركيين لبحث سبل تسهيل إجراءات التخليص الجمركي.

وشملت الجولة أيضًا زيارة مبنى جمارك نويبع القديم الذي يخضع حاليًا لعملية إحلال وتجديد، بالإضافة إلى تفقد استراحات العاملين، في إطار حرص المصلحة على توفير بيئة عمل مناسبة ومُحفزة ومتطورة

اختتم زيارته بمطار شرم الشيخ الدولي، حيث التقى بالعاملين واستمع لمطالبهم، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر في رفع جودة الأداء والخدمات، كما كرم سلمي سالم بمناسبة تقاعده، مشيدًا بإسهاماته المتميزة في خدمة العمل الجمركي.

​أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء عن اكتمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق غدًا الأحد الموافق 21 سبتمبر الجاري. وتستعد 385 مدرسة بالمحافظة لاستقبال ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة.

​وأكد عادل عتلم، مدير المديرية، جاهزية المدارس الكاملة، مشيرًا إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة للطلاب.

وأوضح أن الاستعدادات تشمل تجهيز الفصول الدراسية، والمعامل، والمكتبات، والجداول الدراسية، والملاعب، وقاعات رياض الأطفال، إضافةً إلى توفير الكتب.

وشدد على أن المدارس أصبحت مهيأة لكل ما يتعلق بالعملية التعليمية، بما في ذلك ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية والرياضية.

​كما وجه عتلم تعليماته لجميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة ضمان انضباط سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأشار إلى أن المديرية ستعمل بالتعاون مع مجلس الأمناء والمعلمين على تنمية شخصية الطالب، وغرس القيم الإيجابية، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة، بهدف بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواكبة متطلبات العصر.

​ودعا عتلم إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية - من المديرية والمدرسة وأولياء الأمور والطلاب والمعلمين والمجتمع - لتحقيق أجيال واعدة تقود قاطرة الأمة في المستقبل. واختتم كلمته برسالة لطلاب جنوب سيناء حثهم فيها على الانضباط والجد والاجتهاد لتحقيق النجاح.