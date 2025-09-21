مدير تعليم المنوفية يشهد طابور الصباح وتحية العلم مع انطلاق العام الدراسي الجديد

شهد اليوم الأحد الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية بنين بشبين الكوم، وذلك بحضور نهى حبيب مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية، ووائل شبانه مدير التعليم الثانوي

وأكد صلاح، خلال كلمته على أهمية الانضباط المدرسي وحضور الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، مشدداً على أن المشاركة في طابور الصباح وتحية العلم يغرس قيم الانتماء والالتزام الوطني لدى الطلاب، ويعكس صورة مشرفة للمدرسة والتعليم في المنوفية.

كما وجه التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم عامًا دراسياً موفقاً مليئاً بالجد والاجتهاد والنجاح.