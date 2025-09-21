جولة ميدانية لوزير التعليم تكشف متطلبات الطلاب وأولياء الأمور بالقليوبية

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، جولة مفاجئة لعدد من مدارس القليوبية، لمتابعة انتظام الدراسة بأول أيام العام الدراسى الجديد ، رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تفقد مدرسة الشيماء الثانوية بنات، ومدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة ببنها.

وبدأ وزير التربية والتعليم، جولته بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، حيث تفقد الفصول الدراسية، وأجرى حديثا مع الطالبات بالفصول للتعرف علي متطلباتهم، كما استعرض خلال حديثه مع الطالبات بدء تطبيق مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدا أن هذه المادة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث أن الذكاء الاصطناعي أحد أفرع مادة البرمجة، كما استعرض نظام البكالوريا الجديد الذي تنفذه الوزارة.

كما تابع الوزير جولته، بمدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة ببنها، حيث تابع انتظام التلاميذ بالفصول، وتابع كثافات الطلاب، وبعد الجولة أجرى لقاء مع الأمهات أمام المدرسة لمعرفة متطلباتهم والتوجيه علي الفور بسرعة حلها.

ويشهد العام الدراسى الجديد تطبيق حزمة من القرارات بعضها متعلق بضبط حضور الطلاب وبعضها بالتقييم والامتحانات وأيضا تحديث المناهج، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تخصيص 70% من درجات الطالب فى المرحلة الثانوية لأعمال السنة والتقييمات و30% لامتحان نهاية الفصل الدراسي، إضافة إلى أن المرحلة الثانوية تشهد تطبيق نظام موازى للثانوية العامة وهو البكالوريا المصرية.

وأضافت أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية للعملية التعليمية بالمرحلة الثانوية، نظرا لتعدد المسارات التي يختار من بينها الطالب وفقا لميوله، وفرص امتحانية متعددة.