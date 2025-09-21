قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل السفير الباكستاني
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل السفير الباكستاني
كريم الخطيب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، عامر شوكت سفير جمهورية باكستان بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسفير الباكستاني والوفد المرافق له، معربًا عن تعازيه الخالصة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت باكستان مؤخرًا وضحايا العملية الإرهابية التي وقعت في الثالث عشر من سبتمبر الجاري.

وأكد الوزير على علاقات التعاون القوية والممتدة تاريخيًا بين مصر وباكستان والتي تشهد تطورًا ملحوظًا بالفترة الحالية وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين وهو ما يظهر جليًا في اللقاءات و الزيارات الرسمية المتبادلة لمسئولي الدولتين، والتي كان آخرها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، يوم الاثنين الماضي، على هامش مشاركتهما في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت بالعاصمة القطرية.

 كما أشاد الوزير باتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك التي تم توقيعها بين جمهورية باكستان والمملكة العربية السعودية، منذ أيام، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وخلال اللقاء قام الوزير "محمد صلاح" بإستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي يتبعها عدد (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للإنشاءات، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للصيانة، وقطاعًا للتدريب ومركزًا طبيًا وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة) والتي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث التكنولوجيات، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مختلف مجالات التصنيع وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بكل ما يخص الصناعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالسعي إلى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى عقد شراكات إستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الباكستانية التي تعمل في مجالات تصنيعية مماثلة بما يعود بالنفع على الجانبين.

 وخلال اللقاء حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" والمقرر إقامته بمصر خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية.

العلاقات بين باكستان ومصر راسخة ومتجذرة

من جانبه توجه السيد عامر شوكت سفير جمهورية باكستان بالقاهرة بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات بين باكستان ومصر راسخة ومتجذرة تاريخيًا وتقوم على أسس من الاحترام المتبادل والقيم الثقافية المتقاربة، لافتًا إلى أن مصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط تفتح فيها باكستان سفارة بعد حصولها على الاستقلال مباشرةً، مشيرًا إلى أن البلدين عملا خلال السنوات الماضية على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية في ظل وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وأشاد السفير الباكستاني بجهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة وزيادة الفرص الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتوسع غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية الواعدة، مشيرًا إلى أن مصر هي بوابة هامة للأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار "شوكت" إلى اهتمام الشركات الباكستانية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بمختلف المجالات التصنيعية في ضوء ما تتميز به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق شراكات إستراتيجية واعدة بين الجانبين.

وأعرب السفير الباكستاني عن تمنياته بنجاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025” في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى حرص الجانب الباكستاني على المشاركة في كل نسخ معرض "EDEX"  السابقة وتطلع العديد من الشركات الباكستانية للمشاركة في النسخة المقبلة نظرًا لما يتميز به المعرض من ثقل وأهمية بين معارض الصناعات الدفاعية المناظرة على مستوى العالم، حيث يمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية).

وزير الدولة للإنتاج الحربي باكستان EDEX 2025 مصر

