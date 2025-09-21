رئيس مجلس أمناء وآباء الجيزة: الدراسة منتظمة بالمدارس ونسب الحضور عالية

أكد بدوي علام رئيس مجلس أمناء وآباء محافظة الجيزة، أنه تابع اليوم انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس المحافظة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء وآباء محافظة الجيزة، أن الدراسة منتظمة وتسب الحضور مرتفعة بين الطلاب، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمناء والآباء يتابعون بدء العام الدراسي الجديد بتواجدهم في المدارس مع أولياء الأمور ومديرى المدارس.

وشدد بدوي علام رئيس مجلس أمناء وآباء محافظة الجيزة على أنه تم توجيه مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية والمدارس بضرورة متابعة سير العلمية التعليمية، والتواصل مع أولياء الأمور والعمل على حل أى مشكلة قد تواجه الطلاب وأولياء أمورهم خلال العام الدراسي الجديد.

بدوي علام يطالب أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بأهمية الحضور والانتظام فى المدارس

وأكد بدوي علام رئيس مجلس أمناء وآباء محافظة الجيزة، أن انتظام الدراسة ونجاح العملية التعليمية يحتاج إلى تكاتف الجهود، وخاصة أعضاء مجالس الأمناء والاباء والمعلمين الذين يساهمون بشكل كبير فى استقرار العملية التعليمية، موضحا أن التعليم مسئولية مجتمعية وليس مسئولية الوزارة بمفردها أو قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كما طالب أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بأهمية الحضور والانتظام فى المدارس للاستفادة من المناهج المطورة وكتب التقييمات والتى ستكون بديلا للكتب الخارجية.



وأكد بدوي علام أن زيارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف والتى بدأت اليوم بمحافظة القليوبية تمنح الجميع القوة لأن يكونوا يدا واحدة من أجل نجاح جميع الخطوات التى اتخذتها الوزارة من أجل تطوير المنظومة التعليمية والتى بدأتها منذ عام وحققت نجاحا ملموساً فى كثير من عناصرها خاصة القضاء على مشكلة الكثافة وعجز المعلمين، ويجب العمل حاليا على تحقيق الجودة داخل العملية التعليمية.

وتابع بدوى علام: أن المجلس يقع عليه عبء كبير في ضبط سير العملية التعليمية وانتظام مجموعات التقوية ومراعاة ظروف الأسر ومستوى المعيشة عند تحديد أسعار مجموعات التقوية للطلاب في كل مدرسة بحسب طبيعة المدرسة ومستوى أولياء الأمور بها.