كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني
وزير الزراعة يؤكد التزام مصر بدعم البلدان النامية وتعزيز نظم غذائية مرنة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف حول نتائج مشاركة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في  اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين الذي عُقد في كيب تاون، بجنوب أفريقيا. 


وجاءت هذه المشاركة تلبية لدعوة من وزير الزراعة الجنوب أفريقي، جون ستينهويسن، حيث تهدف الاجتماعات  إلى مناقشة قضايا الأمن الغذائي العالمي، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الزراعية.

وأكد "فاروق" في مداخلته بالاجتماع على التزام مصر بالمبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود العالمية لبناء نظم غذائية مرنة، مع التركيز على دعم القارة الأفريقية وبلدانها النامية الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي. كما نقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين.


وتضمنت رسالة مصر الرئيسية نقاطًا هامة، منها: زيادة الدعم للبلدان النامية: خاصة في مجالات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي، فضلا عن التوسع في الاستثمار الزراعي المسؤول، لتحقيق التوازن بين الأمن الغذائي وحماية البيئة، إضافة الى دعم نظام تجاري عادل يضمن استقرار سلاسل الإمداد العالمية، كذلك التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والتقنيات الزراعية الحديثة.
وعقد وزير الزراعة عددا من اللقاءات الثنائية المثمرة
على هامش الاجتماع، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي، وجاءت اللقاءات كالتالي:
لقاء مع المدير العام للفاو، شو دونيو، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، والاستفادة من الخبرات الفنية للمنظمة لزيادة الإنتاجية ودعم صغار المزارعين.

والتقى "فاروق" أيضا بنظيره السعودي، عبد الرحمن الفضلي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الأخوية، وتقديم الدعم الفني والتدريب من خلال المركز الدولي المصري، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وبحث وزير الزراعة مع مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب افريقيا، أنطوني فيليبسون،  تسهيل الصادرات الزراعية المصرية مثل العنب، الفراولة، والبرتقال إلى السوق البريطاني، وتبادل التكنولوجيا في إدارة المياه والمناخ، كذلك التقى مع الوزير الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، حيث ناقش الجانبان الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال التعاونيات الزراعية والبحث العلمي، وتدريب الكوادر المصرية، بهدف دعم صغار المزارعين.
واختتم الوزير مشاركته بتقدير الجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معربًا عن أمله في استمرار التعاون الوثيق مع الرئاسة القادمة للولايات المتحدة في عام 2026.

