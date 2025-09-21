نصدق مين؟!| تمرد جديد في الزمالك.. الدبابة الأنجولية تثير جدلا واسعا

طفت على السطح أزمة جديدة داخل جدران نادي الزمالك وتمثلت في تمرد أحد نجوم القلعة البيضاء علي خلفية المستحقات المالية المتأخرة.



غياب شيكو بانزا نجم نادي الزمالك أثار جدلا واسعا داخل جدران القلعة البيضاء لا سيما وأن التقارير تشير إلي وجود أزمة مستحقات مالية أدت إلي تفاقم الأوضاع وغياب اللاعب عن مباريات فارقة في مسيرة الفارس الأبيض على غرار لقاء المصري والإسماعيلي.



وتؤكد الأنباء الواردة من داخل البيت الأبيض، أن ابتعاد وغياب شيكو بانزا عن مباريات الزمالك جاء بقرار فني بحت.

تقارير إعلامية

وذكرت تقارير أنجولية أن نجم نادي الزمالك شيكوبانزا غاب خلال الفترة الماضية بسبب أمور مالية.



وشددت على أن هناك أزمة بين شيكو بانزا وإدارة نادي الزمالك حيث يطالب اللاعب بصرف مستحقاته المتأخرة عن الفترة الماضية.

قرار فني

قال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن غياب شيكو بانزا عن الزمالك يرجع لقرار فني من المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.



وأضاف أن اللاعب منتظم في التدريبات داخل نادي الزمالك بشكل طبيعي منذ وصوله إلي القاهرة الأسبوع الماضي.



واستطرد: “شيكو بانزا لم يتخلف عن أي مران بعدما تم تطبيق اللائحة عليه بسبب تأخره في العودة إلي القاهرة”.

أزمة غياب

فيما أكد مصدر مطلع أن غياب شيكو بانزا عن الزمالك ليس بسبب فني أو إصابة لحقت به كما ردد البعض.

أضاف: غياب شيكو بانزا يأتي بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة لدي نادي الزمالك.