إحالة للمحاكمة.. عاطل يتحـ.ـرش بسيدة في حدائق القبة يواجه عقوبة الحبس

تلقي قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من سيدة تتهم شخصا بالتحرش بها وتوجيه ألفاظ نابية لها أثناء سيرها بالشارع، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، واستغل سيرها بمفردها في الشارع.



عقوبة التحرش في القانون

وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.