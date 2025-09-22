وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر ، حادثا عند مدخل قرية النمسا، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بتوكتوك يسير بالطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة أحد المواطنين في الحال متأثرًا بإصابته، بينما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وسحجات، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف على وجه السرعة ونقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لحين مباشرة إجراءات الدفن.

وعقب وقوع الحادث، انتقلت القيادات الأمنية ورجال المرور إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف على أرض الواقع، وإجراء المعاينة المبدئية لمكان التصادم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، إلى جانب العمل على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الغربي.