مع انطلاق العام الدراسي.. محافظ المنوفية يفتتح مدرسة شبين الكوم الرسمية الحديثة للغات

افتتح اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدرسة شبين الكوم الرسمية الحديثة للغات بحي شرق، بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه و المقامة على مساحة 2528م2 بإجمالي 28 فصل دراسي والمجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية ، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندس اشرف طايل المستشار الهندسي، نهى حبيب مدير الادارة التعليمية بشبين الكوم وفاء ندا مديرة المدرسة ،رمضان محمدى رئيس حي شرق.

أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة ، و تفقد انتظام العملية التعليمية ، وشاهد عروض فنية وفقرات استعراضية قدمها طلاب المدرسة تعبيرا عن سعادتهم ببدأ العام الدراسى الجديد، مشيدا بالمواهب الطلابية والروح الإيجابية لديهم ، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح. مشيرا الى ان المدرسة الجديدة ساهمت في تقليل الكثافة الطلابية والنزول بالسن وتحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب .

أشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز ، مؤكداً أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية وبوابة بناء الإنسان، مشيراً إلى أن افتتاح المدرسة يأتي استكمالاً لخطة التوسع في المدارس التجريبية واللغات لتقديم خدمات تعليمية متميزة ، لافتاً إلى دخول 22 مدرسة جديدة الخدمة العام الدراسي الحالي ورفع كفاءة 42 بإجمالي 1224 فصل دراسي باستثمارات 550 مليون جنيه للارتقاء بالمنظومة التعليمية مشددا على ضرورة الانضباط منذ اليوم الأول للدراسة وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والمعلمين، موجهاً بتذليل أية معوقات قد تعترض سير العملية التعليمية لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه محور رئيسي من محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته ،مشيراً إلى ان المحافظة تشهد انطلاقة كبيرة في القطاع التعليمي من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدار س الرسمية والتجريبية بنطاق المحافظة ا لأمر الذى سيحقق بيئة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب ، لافتاً إلى أنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.