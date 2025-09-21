قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعكس قدرات قوية للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية
مع انطلاق العام الدراسي.. محافظ المنوفية يفتتح مدرسة شبين الكوم الرسمية الحديثة للغات

مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدرسة شبين الكوم الرسمية الحديثة للغات  بحي شرق،  بحجم استثمارات تزيد  عن 28 مليون جنيه و المقامة على مساحة 2528م2 بإجمالي 28 فصل دراسي والمجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية  ، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية ، بحضور  محمد موسى نائب المحافظ  ، الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم  ،  المهندس اشرف طايل المستشار الهندسي،  نهى حبيب مدير الادارة التعليمية بشبين الكوم  وفاء ندا مديرة المدرسة ،رمضان محمدى رئيس حي شرق.

  أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة ، و تفقد انتظام العملية التعليمية ، وشاهد عروض فنية وفقرات استعراضية قدمها طلاب المدرسة تعبيرا عن سعادتهم ببدأ العام الدراسى الجديد، مشيدا بالمواهب الطلابية والروح الإيجابية لديهم ، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح. مشيرا الى ان المدرسة الجديدة ساهمت في تقليل الكثافة الطلابية والنزول بالسن  وتحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب  .

  أشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز ، مؤكداً أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية وبوابة بناء الإنسان، مشيراً إلى أن افتتاح المدرسة يأتي استكمالاً لخطة التوسع في المدارس التجريبية واللغات لتقديم خدمات تعليمية متميزة ، لافتاً إلى  دخول 22 مدرسة جديدة الخدمة  العام الدراسي  الحالي ورفع كفاءة 42 بإجمالي 1224 فصل دراسي باستثمارات 550 مليون جنيه للارتقاء بالمنظومة التعليمية مشددا على ضرورة الانضباط منذ اليوم الأول للدراسة وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والمعلمين، موجهاً بتذليل أية معوقات قد تعترض سير العملية التعليمية لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم  على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه  محور رئيسي من محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته ،مشيراً إلى ان المحافظة تشهد انطلاقة كبيرة في القطاع التعليمي  من خلال إنشاء  وتطوير العديد من المدار س  الرسمية والتجريبية بنطاق المحافظة ا لأمر الذى سيحقق بيئة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب ، لافتاً إلى أنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية افتتاح مدرسة العام الدراسي الجديد

