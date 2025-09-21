محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي "كوبري السمك"

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي " كوبري السمك " بحي غرب شبين الكوم ، استعدادا لموسم الشتاء والحفاظ على عدم تكدس وتجميع مياه الأمطار، رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، رئيس حي غرب شبين الكوم ، المستشار الهندسي للمحافظة .

وأشار رئيس حي غرب شبين الكوم إلى أن العمل جار علي قدم وساق في تنفيذ أعمال تطوير النفق حيث جاري تغير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع جديدة لرفع مياه الأمطار وعدم تجمعها استعداداً لصب الأرضية لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، مضيفاً أنه عقب الإنتهاء منه سيتم البدء في تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين للارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ المنوفية رئيس حي غرب شبين الكوم بالمتابعة المستمرة لحجم الأعمال المنفذة وتكثيف الجهود وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية اللازمة وتزويد أعمال الإنارة الحديثة ، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية والالتزام بالطرق البديلة لتخفيف الضغط كونها منطقة هامة وحيوية.

فيما تفقد محافظ المنوفية نفق البساتين " كوبري الميتين " بحي غرب شبين الكوم ، موجهاً بإعداد تصور لتطوير النفق ورفع كفاءته متضمناً أعمال الرصف والإضاءة والتجميل ، مشيراً أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة ، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة .