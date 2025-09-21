محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مبنى الرمد الجديد باستثمارات 40 مليون جنيه| صور

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنشاءات المبنى الجديد لمستشفى رمد شبين الكوم على مساحة 1000م2 بتكلفة 40 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية ، للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

وتفقد محافظ المنوفية آخر مستجدات الموقف التنفيذي للأعمال والتي من المقرر أن تضم 6 غرف عمليات و18 عيادة متخصصة لأقسام الرمد و35 سرير استقبال داخلي وذلك بهدف استيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى والحد من التكدس وتسهيل الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى للحصول على خدمة طبية أفضل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بالعيادات الخارجية والصيدليات بمستشفى الرمد للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ومدى توافر الادوية والمستلزمات الطبية ، وقام بالاطلاع على دفاتر وسجلات قيد الحالات المرضية المترددين واستفسر عن مواعيد دخول المرضى ومدى تأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق والمتميز.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الكامل على دعم المنظومة الصحية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ مشروعات التطوير، موجهاً مدير مديرية الصحة بتضافر الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان توافر كافة الاحتياجات اللازمة وتحسين مستوى الخدمات بكافة المستشفيات لتلبية متطلبات المواطنين.