برلماني: زيارة رئيس سنغافورة لمصر ولقائه السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

أشاد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمباحثات المهمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي على انفتاح مصر لتقديم كل سبل الدعم لزيادة الاستثمارات السنغافورية ، يعكس حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات تجعلها بوابة تجارية رئيسية للشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن المنتدى الاقتصادي المصري السنغافوري المزمع عقده في القاهرة سيكون فرصة حقيقية لتعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، ودفع الشراكة الاقتصادية إلى مستويات أعلى.

وأشار نائب القليوبية، إلى أن العلاقات المصرية السنغافورية التي تمتد لنحو 60 عامًا تؤكد على قوة ومتانة الروابط بين الجانبين، لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965، وهو ما يرسخ الأساس التاريخي للعلاقات المشتركة.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحه، بالتأكيد على أن هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار المشترك ونقل الخبرات السنغافورية الرائدة إلى مصر، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز من مكانة مصر كوجهة اقتصادية جاذبة عالميًا.