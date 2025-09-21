قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
شراكة استراتيجية شاملة.. تفاصيل لقاء وزير الاستثمار برئيس سنغافورة
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد مباريات منتخب مصر أمام جيبوتي في المغرب وامام غينيا بيساو في استاد القاهرة، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "تم تحديد مباريات منتخب مصر  يوم ٨ اكتوبر امام جيبوتي في المغرب  و يوم ١٢ اكتوبر امام غينيا بيساو في استاد القاهرة بإذن الله".

وختم :"كل التوفيق لمصر و  الوصول رسميا لكأس العالم ٢٠٢٦".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر تحديثاً جديداً لتصنيف المنتخبات بعد فترة التوقف لشهر سبتمبر الحالي، حيث فاجأ فيفا منتخب مصر خلال التصنيف.

يأتي ذلك قبل مواجهة منتخب مصر وجيبوتي لحساب منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في مواجهات المجموعة الأولى التي يتصدرها الفراعنة.

الإعلامي خالد الغندور موعد مباريات منتخب مصر جيبوتي المغرب امام غينيا بيساو استاد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

القانون لا يرحم.. رمضان صبحي متهم بالتزوير ومهدد بالسجن المشدد

مجلس النواب

برلماني: دبلوم سلامة المرضى يدعم تحسين النظام الصحي وجودة الخدمة

النائبة إيناس عبد الحليم

برلمانية: إطلاق دبلوم سلامة المرضى يعزز جودة الرعاية الصحية في مصر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد