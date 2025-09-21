تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد مباريات منتخب مصر أمام جيبوتي في المغرب وامام غينيا بيساو في استاد القاهرة، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "تم تحديد مباريات منتخب مصر يوم ٨ اكتوبر امام جيبوتي في المغرب و يوم ١٢ اكتوبر امام غينيا بيساو في استاد القاهرة بإذن الله".

وختم :"كل التوفيق لمصر و الوصول رسميا لكأس العالم ٢٠٢٦".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر تحديثاً جديداً لتصنيف المنتخبات بعد فترة التوقف لشهر سبتمبر الحالي، حيث فاجأ فيفا منتخب مصر خلال التصنيف.

يأتي ذلك قبل مواجهة منتخب مصر وجيبوتي لحساب منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في مواجهات المجموعة الأولى التي يتصدرها الفراعنة.