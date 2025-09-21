قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي: الرد الوحيد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية فرض السيادة على الضفة الغربية

علي مكي

قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، إنّ الرد الوحيد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية فرض السيادة على الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "نتنياهو" أنه سيتعين عليهم مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى.

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة التي عقدت اليوم الأحد، بوجود تقدم في المفاوضات الجارية مع الجانب السوري، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق نهائي ما زال بعيد المنال.

وقال نتنياهو: "الانتصارات التي حققناها على حزب الله فتحت أمامنا آفاقاً كانت تبدو مستحيلة، ومنها إمكانية تحقيق السلام مع جيراننا في الشمال"، في إشارة واضحة إلى سوريا.

وأشار إلى أن "محادثات تجرى حاليا مع السوريين"، موضحا أن هناك "تقدماً معينا"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "الطريق لا تزال طويلة نحو التوصل إلى اتفاق شامل"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن إسرائيل تضع شروطا تتضمن الاحتفاظ بوجودها في مرصد جبل الشيخ ومحيطه، إلى جانب توسيع المنطقة العازلة، وإنشاء ثلاث مناطق منزوعة السلاح، مع ترتيبات أمنية تصل حتى مشارف العاصمة السورية دمشق، وضمان سيطرة جوية إسرائيلية في جنوب سوريا.

من جانبها، تطالب دمشق بتفعيل اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت بعد سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر 2024.

كما أبدت سوريا استعدادها لتوقيع اتفاق جديد يضمن أمن إسرائيل ويحفظ السيادة السورية، مع الانفتاح على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية في إطار تسوية شاملة لمستقبل هضبة الجولان.

وزير الثقافة فلسطين إسرائيل

