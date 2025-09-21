مياه القناة : مستعدون لاستقبال فصل الشتاء بحملات تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن انطلاق حملات مكبرة لتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار على مستوى محافظات إقليم القناة “السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد”.

وأكد أنه سيتم أيضا مراجعة جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها للتعامل مع المواقف الطارئة مع استمرار أعمال الملس والتطهير لجميع الشبكات الرئيسية والفرعية، وذلك استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

استقبال فصل الشتاء بحملات تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إننا جاهزون لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة الثلاث، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى إجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وتشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.



وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه جاري ايضا مراجعة أعمال صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن مراجعة وصيانة سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفورى فى تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول التي قد تشهدها البلاد خلال فصل الشتاء المقبل.

واضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه منها الفاكيوم، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة لزيادة عدد مجموعات المتدربين من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة للتعامل الفورى والسريع مع أى إحداث طارئة على مدار الساعة.



كما أشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى انه جارٍ أيضا مراجعة جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة الي استمرار أعمال الملس والتطهير لجميع الشبكات الرئيسية والفرعية في جميع الأماكن المخدومة بخدمات الصرف الصحي، بمحافظات القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا إلى انه يتابع بصفة مستمرة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن ذلك يأتى فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.