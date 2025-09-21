قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
تعليق أحمد السقا على تكريمه في حفل دير جيست
بعد اعتراف 3 دول كبرى بدولة فلسطين .. جيش الاحتلال يعلن توسيع الهجوم البري في غزة
خبير استراتيجي: نتنياهو يريد إيصال وترسيخ رسالة لشعبه بأنهم مهددون أمنيا
القدس ليست للبيع.. متحدث الرئاسة الفلسطينية: العالم سئم سياسة إسرائيل وأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية
علياء فوزى

 أداء أسواق المال العربية بداية تعاملات الأسبوع:

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي ينهي مرتفعا

البورصة المصرية تخسر 11 مليارات جنيه بختام التداولات

المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تغلق منخفضة

سيطر اللون الأحمر على معظم أسواق المال العربية، حيث أنهت بورصات  السعودية والبحرين  تعاملاتهم على ارتفاع، بينما تراجعت قطر، مسقط، الكويت،  الأردن ومصر 

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 22 سبتمبر  2025.

وبينما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة اليوم الأحد باللون الأخضر؛ بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تراجع السيولة مقارنةً بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.26%، بمكاسب بلغت 28 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,808.68 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 4.74 مليار ريال، من خلال 272.83 مليون سهم، مقابل 16.42 مليار ريال بكمية تداول بلغت 607.4 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع الطاقة الذي صعد 1.84%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 1.22%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً نسبته 0.66%.

وجاء إغلاق 5 قطاعات على تراجع، تصدرها قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 1.07%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الذي هبط 0.5%.

وشهد السوق الموازي أداءً إيجابيا؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.23%؛ بما يعادل 58.35 نقطة، صعدت به إلى مستوى 25,349.27 نقطة.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم, عند مستوى 1,937.05 نقطة بارتفاع وقدره 13.66 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين صعد مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 11.48 نقطة، ليصل إلى مستوى عند مستوى 911.69 نقطة.
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا، و423 ألفًا، و90 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 324 ألفًا، و488 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 70 صفقة.

بورصة مصر 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 35247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 43309 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 15842 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.

بورصة الكويت 

خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم بضغط 11 قطاعاً.

انخفض مؤشرا السوق الأول و"العام بـ 0.19% و0.30% علي التوالي، كما هبط المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 1.23% و0.77% على الترتيب، عن مستوى الخميس الماضي.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 96.11 مليون دينار، وزعت على 499.86 مليون سهم، بتنفيذ 24.47 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 11 قطاعاً في مقدمتها الرعاية الصحية بـ1.99%، بينما ارتفع قطاعا الطاقة ومنافع بـ0.35% و 0.61% على التوالي.

بورصة مسقط

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، متراجعاً 0.26 %، بإقفاله عند مستوى 5,110.26 نقطة، خاسراً 13.38 نقطة، مقارنةً بمستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وتقدمها المالي بنسبة 0.62 %، تراجع القطاع المالي بنسبة 4 %.

وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.21 %، وكان الخدمات أقل القطاعات تراجعاً اليوم بنسبة 0.07 %.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 114.28 مليون ورقة مالية، مقابل 107.15 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 22.22 مليون ريال، مقارنةً بنحو 20.47 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

بورصة قطر 

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم ، على انخفاض؛ تزامناً مع تراجع 4 قطاعات وتصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداولات. 

انخفض المؤشر العام للبورصة 0.36% فاقداً 41.03 نقطة، عند مستوى 11266.82 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي.

أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.51%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.78%.

تراجعت السيولة إلى 412.36 مليون ريال، مقابل 1.09 مليار ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 147.71 مليون سهم، مقارنةً بـ300.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.99 ألف صفقة، مقابل 24.07 ألف صفقة الخميس الماضي.

بورصة الأردن

أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، متراجعاً 0.24 بالمائة ليصل إلى مستوى 3,074.84 نقطة، فاقداً 7.3 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر اليوم، بتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.29 %، وانخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.06 %، وحد من تراجع القطاع المالي بنسبة 7.43 %.

وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر القطاع الخدمات بنسبة 0.34 %.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3.02 مليون سهم مقابل 4.64 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 8.54 مليون دينار مقابل 10.34 مليون دينار بالجلسة السابقة.

أسواق المال العربية بورصة مصر سوق الأسهم السعودية بورصة الكويت بورصة مسقط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

منتخب مصر للشابات لكرة اليد

منتخب مصر لشابات اليد يكتب التاريخ ويتوج ببطولة أفريقيا لأول مرة

ديكلان رايس

ديكلان رايس بعد تعادل آرسنال ومانشستر سيتي: "استحققنا الهدف المتأخر وحصدنا احترام الجميع"

كهربا

بمناسبة دخول المدارس..كهربا يوجّه رسالة إلى أولياء الأمور

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد