اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع

أداء أسواق المال العربية بداية تعاملات الأسبوع:

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي ينهي مرتفعا

البورصة المصرية تخسر 11 مليارات جنيه بختام التداولات

المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تغلق منخفضة

سيطر اللون الأحمر على معظم أسواق المال العربية، حيث أنهت بورصات السعودية والبحرين تعاملاتهم على ارتفاع، بينما تراجعت قطر، مسقط، الكويت، الأردن ومصر

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2025.

وبينما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة اليوم الأحد باللون الأخضر؛ بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تراجع السيولة مقارنةً بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.26%، بمكاسب بلغت 28 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,808.68 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 4.74 مليار ريال، من خلال 272.83 مليون سهم، مقابل 16.42 مليار ريال بكمية تداول بلغت 607.4 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع الطاقة الذي صعد 1.84%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 1.22%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً نسبته 0.66%.

وجاء إغلاق 5 قطاعات على تراجع، تصدرها قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 1.07%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الذي هبط 0.5%.

وشهد السوق الموازي أداءً إيجابيا؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.23%؛ بما يعادل 58.35 نقطة، صعدت به إلى مستوى 25,349.27 نقطة.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم, عند مستوى 1,937.05 نقطة بارتفاع وقدره 13.66 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين صعد مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 11.48 نقطة، ليصل إلى مستوى عند مستوى 911.69 نقطة.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا، و423 ألفًا، و90 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 324 ألفًا، و488 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 70 صفقة.

بورصة مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 35247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 43309 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 15842 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.

بورصة الكويت

خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم بضغط 11 قطاعاً.

انخفض مؤشرا السوق الأول و"العام بـ 0.19% و0.30% علي التوالي، كما هبط المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 1.23% و0.77% على الترتيب، عن مستوى الخميس الماضي.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 96.11 مليون دينار، وزعت على 499.86 مليون سهم، بتنفيذ 24.47 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 11 قطاعاً في مقدمتها الرعاية الصحية بـ1.99%، بينما ارتفع قطاعا الطاقة ومنافع بـ0.35% و 0.61% على التوالي.

بورصة مسقط

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، متراجعاً 0.26 %، بإقفاله عند مستوى 5,110.26 نقطة، خاسراً 13.38 نقطة، مقارنةً بمستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وتقدمها المالي بنسبة 0.62 %، تراجع القطاع المالي بنسبة 4 %.

وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.21 %، وكان الخدمات أقل القطاعات تراجعاً اليوم بنسبة 0.07 %.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 114.28 مليون ورقة مالية، مقابل 107.15 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 22.22 مليون ريال، مقارنةً بنحو 20.47 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم ، على انخفاض؛ تزامناً مع تراجع 4 قطاعات وتصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداولات.

انخفض المؤشر العام للبورصة 0.36% فاقداً 41.03 نقطة، عند مستوى 11266.82 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي.

أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.51%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.78%.

تراجعت السيولة إلى 412.36 مليون ريال، مقابل 1.09 مليار ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 147.71 مليون سهم، مقارنةً بـ300.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.99 ألف صفقة، مقابل 24.07 ألف صفقة الخميس الماضي.

بورصة الأردن

أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، متراجعاً 0.24 بالمائة ليصل إلى مستوى 3,074.84 نقطة، فاقداً 7.3 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر اليوم، بتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.29 %، وانخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.06 %، وحد من تراجع القطاع المالي بنسبة 7.43 %.

وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر القطاع الخدمات بنسبة 0.34 %.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3.02 مليون سهم مقابل 4.64 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 8.54 مليون دينار مقابل 10.34 مليون دينار بالجلسة السابقة.