مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره آرسنال، بهدف نظيف، في الشوط الأول، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 9.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

رايا؛ تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري؛ رايس، زوبيمندي، ميرينو؛ مادويكي، جيوكيريس، وتروسارد.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

دوناروما؛ خوسانوف، دياز، جفارديول، أورايلي؛ رودري، برناردو سيلفا، رايندرز؛ فودين، هالاند، ودوكو.

ويحتل آرسنال المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثانى عشربرصيد 6 نقاط.