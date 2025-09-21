قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤسسة الخيرية لرعاية مستشفى دمنهور الجامعي تسعى لتوفير الخدمات الصحية للمحتاجين

رئيس جامعة دمنهور يستقبل مجلس أمناء المؤسسة الخيرية
رئيس جامعة دمنهور يستقبل مجلس أمناء المؤسسة الخيرية

في خطوة جديدة لدعم مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة دمنهور، استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية مستشفى دمنهور الجامعي، برفقة وفد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الخيرية.

وضم الوفد كل من اللواء عادل لبيب، محافظ البحيرة الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة الأسبق، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الدكتور هشام عمارة، الامين العام للمؤسسة، واللواء الدكتور أحمد بسيوني، سكرتير عام محافظة الإسكندرية الأسبق، أمين الصندوق بالمؤسسة، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة السابق بجامعة الإسكندرية، والمهندس أحمد عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات خدمات بترولية، والدكتور عبد العاطي حميده، عضو مجلس النواب السابق، والدكتورة أمل رؤوف، متابع وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

واستهل "ترابيس" اللقاء بالترحيب بالأعضاء الكرام، مثمنا تعاونهم المثمر ودعمهم البناء للمستشفى الجامعي، التي ستقدم خدماتها لأبناء محافظة البحيرة وقطاعا واسعا من أبناء المحافظات المجاورة، مشيدا بدور المؤسسة الخيرية في المساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات الجامعية، و توفير الخدمات الصحية للمحتاجين و المرضى ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمستشفيات لتعزيز قدرات المستشفى في تقديم أفضل خدمة للمرضى.

و أكد الدكتور إلهامي ترابيس، إيمان جامعة دمنهور العميق أن الرعاية الصحية ركيزة أساسية في دعم المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني وخاصة المؤسسة الخيرية لرعاية مستشفى دمنهور الجامعي.

ولفت إلى أن التعاون البناء بين الجامعة و المؤسسة يجسد نموذجاً مشرفاً للتكامل من أجل الصالح العام، ويدفعنا لمواصلة العمل من أجل بيئة صحية أكثر تطوراً لخدمة أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

وأعرب الدكتور شوقي علام، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية مستشفى دمنهور الجامعي، عن بالغ سعادته بزيارة جامعة دمنهور، مستعرضا أهداف المؤسسة والخطوات الفعلية التي تم تنفيذها تحقيقا لتلك الأهداف.

وأكد أن المؤسسة الخيرية لرعاية المستشفى الجامعي تمثل صرحا إنسانيا تأسس على قيم التكافل، والرحمة، والمسؤولية المجتمعية، لمد يد العون لكل مريض، وإشعال شمعة أمل في دروب من أنهكتهم الظروف، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا في مجتمعنا، إيمانا من المؤسسة بأن الخير لا يقاس بحجمه، بل بأثره، وأن كل مساهمة مهما كانت بسيطة قد تصنع فرقًا كبيرًا في حياة إنسان.

من جانبها أكدت المهندسة نادية عبده، حرص المؤسسة على دعم المجتمع المحلي، وخاصة في القطاع الصحي الذي يمس حياة كل مواطن، مؤكدة أن المؤسسة ستبذل قصارى جهدها لدعم المشروعات والمبادرات المجتمعية التي تستهدف خدمة أبناء محافظة البحيرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، إيمانًا منها بأهمية الشراكة الفاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة.

أعقب اللقاء زيارة ميدانية لمشروع إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة دمنهور، اطلع خلالها الوفد على المراحل التنفيذية الأساسية للمشروع، مؤكدين أن المستشفى الجامعي بدمنهور ليس مجرد مبنى بل "حقلا للعلم والرعاية الصحية"، سيمثل استثمارا استراتيجيا في صحة أبنائنا وتعليم أطبائنا المستقبليين، داعيين جميع الجهات المعنية وكافة طوائف و مؤسسات المجتمع المدني إلى تكاتف الجهود للمشاركة في صناعة الأمل سواء بتقديم الدعم، أو التطوع، أو حتى بنشر رسالة، لتسريع الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات بكفاءة ومهنية، لاستقبال المرضى في أقرب وقت، مؤكدين أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في كيان المجتمع ومستقبله.

جدير بالذكر أن المستشفى الجامعي بدمنهور يتكون من بدروم و أرضي و ثمانية أدوار علوية بمساحة إجمالية تقريبية 32.000 م2، إضافة إلى الملحق : عبارة عن بدروم و أرضي و ثلاثة أدوار علوية بمساحة إجمالية تقريبية 12.000 م2، و إجمالي عدد أسرة 399 سرير.

المستشفى الجامعي بجامعة دمنهور جامعة دمنهور شوقي علام مستشفى دمنهور الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

مساعدات مالية

الإفتاء: الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على مساعدات من الدولة حرام شرعا

شهر ربيع الآخر

الاثنين أم الثلاثاء .. دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجرية

أمين البحوث الإسلامية

لشرف مكانتها.. أمين البحوث الإسلامية: العلماء الكبار تركوا مؤلفات خالدة عن ذكرى المولد النبوي

بالصور

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد