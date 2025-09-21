تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في مراسي

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في مراسي الساحل الشمالي.

ظهرت أصالة في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الكم الواحد الذي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتميز باللون البيبي بلو المصنوع من القماش الشيفون.

تعليق ناقد موضة على فستان أصالة في مراسي

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على إطلالة أصالة في مراسي قائلا:"خليني اوضح موضوع اصالة من الاجسام يلي عندها الاكتاف بارزة او الاصح الجزء العلوي بصورة عامة ممتلئ اكثر من الجزء السفلي مع خصر ماكثير محدد ، يعني من الكوارث تختار قطع بيها هاي التفاصيل الضخمة جداً على الاكتاف."



تابع:"مع هذا كله ، لون الفستان حلو ، حركة الكم بالرغم من انها ماتناسبها بس حركة مميزة و جديدة على اصالة ، حبيت الشعر و المكياج مناسبين بس ماكنت افضل حلق واصل للاكتاف ."