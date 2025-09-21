آرسنال يتعادل مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 9.
فيما جاء هدف مارتينيلي في الدقيقة 90+3 لصالح آرسنال.
وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:
رايا؛ تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري؛ رايس، زوبيمندي، ميرينو؛ مادويكي، جيوكيريس، وتروسارد.
فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
دوناروما؛ خوسانوف، دياز، جفارديول، أورايلي؛ رودري، برناردو سيلفا، رايندرز؛ فودين، هالاند، ودوكو.
ويحتل آرسنال المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثانى عشربرصيد 7 نقاط