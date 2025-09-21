آرسنال يتعادل مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 9.

فيما جاء هدف مارتينيلي في الدقيقة 90+3 لصالح آرسنال.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

رايا؛ تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري؛ رايس، زوبيمندي، ميرينو؛ مادويكي، جيوكيريس، وتروسارد.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

دوناروما؛ خوسانوف، دياز، جفارديول، أورايلي؛ رودري، برناردو سيلفا، رايندرز؛ فودين، هالاند، ودوكو.

ويحتل آرسنال المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثانى عشربرصيد 7 نقاط