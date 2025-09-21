دوري أبطال إفريقيا| الترجي يضع قدما في دور المجموعات بهزيمة القوات المسلحة النيجيري

حقق الترجي الرياضي التونسي، انتصاراً ثميناً خارج أرضه؛ بعدما تغلب على مضيفه فريق القوات المسلحة النيجيري (AS FAN) بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليقترب فريق باب سويقة من حسم بطاقة التأهل قبل موقعة الإياب في تونس.

بداية قوية وسيطرة مبكرة

دخل الترجي اللقاء بتركيز عالٍ وتمكن من مباغتة أصحاب الأرض منذ الدقيقة الثالثة، بعدما سجل الجزائري كسيلة أبو عالية الهدف الأول، مستغلاً حالة الارتباك الدفاعي للفريق النيجيري.

وبعد الهدف تراجع نسق الأداء، حيث اكتفى الترجي بالحفاظ على تقدمه دون مجازفة هجومية كبيرة، فيما لم ينجح الفريق المضيف في استغلال عاملي الأرض والجمهور لإدراك التعادل.

تألق دياكيتي يحسم المواجهة

في الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للترجي بعدد من الأوراق الهجومية التي منحت الفريق جرعة إضافية من الفاعلية.

ونجح البديل أبو بكر دياكيتي في مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يعود ليؤكد تفوق فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 86، ليضع الترجي قدماً قوية في دور المجموعات.

موعد مباراة الإياب

من المقرر أن يستضيف الترجي نظيره القوات المسلحة النيجيري في مباراة الإياب على ملعب رادس يوم السبت المقبل 27 سبتمبر 2025، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين للتأهل رسمياً إلى دور المجموعات.

تعادلات عربية خارج الديار

وفي مباريات أخرى لحساب نفس الدور، خرج كل من نواذيبو الموريتاني والهلال السوداني بتعادل سلبي ثمين خارج ملعبهما، حيث تعادل نواذيبو أمام باتا بطل غينيا الاستوائية.

بينما فرض الهلال السوداني التعادل نفسه على جاموس جوبا بطل جنوب السودان، ليؤجلا حسم التأهل إلى مواجهتي الإياب على ملعبيهما الأسبوع المقبل.