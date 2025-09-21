قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات جوية حادة ومفاجئة وظاهرة خطيرة.. بدء فصل الخريف غدًا وهذه أبرز سماته
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
التحري عن فتاة اصطدمت بسيارة الفنان محمود عامر في الشيخ زايد
تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني
6 آلاف دارس.. إجراء اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر
حكم كتابة جزء من الأملاك للبنات في حياة الأب .. دار الإفتاء ترد
حجم الطلب والعرض .. ما لا تعرفه عن سوق النفط العالمية
بالفيديو.. الوزراء: مدينة الدواء "جيبتو فارما" أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لالقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية
دوري أبطال إفريقيا| الترجي يضع قدما في دور المجموعات بهزيمة القوات المسلحة النيجيري
ملك الأردن لرئيس وزراء أستراليا: نرحب باعترافكم بالدولة الفلسطينية
رياضة

دوري أبطال إفريقيا| الترجي يضع قدما في دور المجموعات بهزيمة القوات المسلحة النيجيري

الترجي
الترجي
إسلام مقلد

حقق الترجي الرياضي التونسي، انتصاراً ثميناً خارج أرضه؛ بعدما تغلب على مضيفه فريق القوات المسلحة النيجيري (AS FAN) بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليقترب فريق باب سويقة من حسم بطاقة التأهل قبل موقعة الإياب في تونس.

بداية قوية وسيطرة مبكرة

دخل الترجي اللقاء بتركيز عالٍ وتمكن من مباغتة أصحاب الأرض منذ الدقيقة الثالثة، بعدما سجل الجزائري كسيلة أبو عالية الهدف الأول، مستغلاً حالة الارتباك الدفاعي للفريق النيجيري.

وبعد الهدف تراجع نسق الأداء، حيث اكتفى الترجي بالحفاظ على تقدمه دون مجازفة هجومية كبيرة، فيما لم ينجح الفريق المضيف في استغلال عاملي الأرض والجمهور لإدراك التعادل.

تألق دياكيتي يحسم المواجهة

في الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للترجي بعدد من الأوراق الهجومية التي منحت الفريق جرعة إضافية من الفاعلية.

ونجح البديل أبو بكر دياكيتي في مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يعود ليؤكد تفوق فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 86، ليضع الترجي قدماً قوية في دور المجموعات.

موعد مباراة الإياب

من المقرر أن يستضيف الترجي نظيره القوات المسلحة النيجيري في مباراة الإياب على ملعب رادس يوم السبت المقبل 27 سبتمبر 2025، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين للتأهل رسمياً إلى دور المجموعات.

تعادلات عربية خارج الديار

وفي مباريات أخرى لحساب نفس الدور، خرج كل من نواذيبو الموريتاني والهلال السوداني بتعادل سلبي ثمين خارج ملعبهما، حيث تعادل نواذيبو أمام باتا بطل غينيا الاستوائية.

بينما فرض الهلال السوداني التعادل نفسه على جاموس جوبا بطل جنوب السودان، ليؤجلا حسم التأهل إلى مواجهتي الإياب على ملعبيهما الأسبوع المقبل.

الترجي الرياضي التونسي الترجي القوات المسلحة النيجيري دوري أبطال إفريقيا

