رياضة

ديكلان رايس بعد تعادل آرسنال ومانشستر سيتي: "استحققنا الهدف المتأخر وحصدنا احترام الجميع"

إسلام مقلد

أعرب الدولي الإنجليزي ديكلان رايس، نجم وسط آرسنال، عن سعادته بالهدف المتأخر الذي سجله فريقه في شباك مانشستر سيتي، والذي منح الجانرز تعادلاً ثميناً (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل المباراة وتصريحات رايس

قال رايس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "لقد اكتسبنا احترام المنافسين، فهم يعرفون جودة أدائنا الهجومي والدفاعي". 

وأوضح: "مررنا الكرة وتحركنا بشكل جيد في الشوط الأول والثاني، لكن الهجمات المرتدة من السيتي شكلت خطورة دائمة علينا".

وأضاف: "في النهاية، استحققنا هدف التعادل، وكنا سنشعر بخيبة أمل كبيرة إذا خسرنا المباراة، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمناه".

وعن شعوره عقب الشوط الأول الذي أنهاه مانشستر سيتي متقدماً، قال رايس: "شعرت ببعض الإحباط لأننا استحوذنا كثيراً على الكرة دون أن نترجم ذلك إلى أهداف. كنا نعلم أنه يتعين علينا الضغط بشكل أكبر في الشوط الثاني، وكانت الرسالة من المدرب واضحة: الاستمرار في الضغط حتى النهاية".

إشادة بمارتينيلي

وتحدث رايس عن البرازيلي جابرييل مارتينيلي، صاحب هدف التعادل للجانرز، قائلاً: "إنه لاعب رائع، منذ انضمامي إلى النادي وهو يقدم لحظات مميزة. بعض اللاعبين قد يشعرون بالضيق إذا جلسوا على مقاعد البدلاء، لكنه أظهر حماسه ورغبته في تقديم الإضافة. الركض وإنهاء الهجمة كانا مذهلين، لقد استحق ذلك تماماً، ولن تجد شخصاً ألطف منه، لقد دخل أرض الملعب وقدم لحظة ساحرة".

موقف الفريقين في جدول الدوري

بهذا التعادل، رفع آرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن ليفربول المتصدر، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، ليتعقد موقفه مبكراً في سباق المنافسة على القمة.

