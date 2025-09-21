محافظ الغربية يتابع ميدانيًا انتظام حركة النقل ويؤكد على توفير وسائل انتقال آمنة

واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولاته الميدانية داخل مواقف مدينة طنطا ، حيث تابع توافر السيارات وانتظام سير العمل، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت أي ظرف، في إطار حرصه على ضمان انتظام حركة النقل وتوفير وسائل انتقال آمنة للطلاب والمواطنين مع انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات.



كما حرص المحافظ على القيام بجولة مسائية في ختام اليوم الدراسي لمتابعة حركة نقل الطلاب والمواطنين مع موعد الانصراف، حيث وجّه بضرورة الدفع الفوري بسيارات النقل الجماعي في المناطق التي تشهد تكدسًا.



وخلال جولاته، تحدث محافظ الغربية مع عدد من المواطنين والطلاب ، واطمأن منهم على مستوى الخدمة المقدمة وانتظام توافر وسائل النقل، وأكد أن المحافظة تضع راحتهم على رأس الأولويات ، وأن كل الجهود قائمة لتأمين انتقالهم بسهولة وأمان.



وأوضح أن هناك متابعة يومية ودائمة لحركة الركاب، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مرتبطة بكافة المراكز والمدن والأحياء لمراقبة المواقف والتدخل الفوري حال ظهور أي مشكلات، مشددًا على أن سيارات النقل الجماعي متاحة دائمًا للتدخل في أوقات الذروة لتخفيف الأحمال وتسهيل حركة الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم دون تأخير.



وأشار إلى أن هذه المتابعات الميدانية تأتي في ضوء الخطة التي وضعتها المحافظة قبل بدء الدراسة لضبط المرور وضمان انتظام حركة النقل، من خلال التنسيق الكامل مع إدارات المواقف والمرور، لافتًا إلى أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء مكلفون بالتواجد اليومي في الشارع لمتابعة سير العمل والتأكد من استقرار الخدمة.



واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن راحة المواطن ستظل أولوية قصوى، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تهيئة مناخ آمن ومنتظم لبداية العام الدراسي الجديد، مشددًا على أن أي تجاوز في حق المواطنين لن يتم التهاون معه.