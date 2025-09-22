قطاع المتاحف ينتهي من فعاليات برنامج المدرسة الصيفية"إكتشف"

إنتهي قطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار ،من فعاليات برنامج المدرسة الصيفية في موسمها الثاني ، تحت شعار "اكتشف"، بمشاركة واسعة من مختلف متاحف القطاع.

أوضحت إدارة قطاع المتاحف ،أن الحفل الختامي حضره كوكبة من قيادات قطاع المتاحف، وتضمن ورش فنية متخصصة بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل ، تأكيدًا لحرص قطاع المتاحف على دمج أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة واعتبار ذلك حقًا أصيلًا لهم.

أشارت إدارة القطاع ، إلى تنظيم ورشة حكي مبسط تضمنت فقرات فنية متنوعة أبدعها المركز القومي لثقافة الطفل، في انعكاس حيّ للشراكات الفاعلة والمثمرة بين قطاع المتاحف ومؤسسات الدولة المختلفة.

أكدت إدارة القطاع أن الحفل الختامي خرج بشكل متميز، لافتا إننا ملتزمون بدورنا التربوي والثقافي في دعم الدمج والتمكين، وفتح آفاق جديدة لاكتشاف طاقات أبنائنا وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا لهم.

ويحرص المجلس الأعلى للآثار على إثراء الوعي الآثري ،عبر نوافذة الثقافية والحضارية من محتلف المتاحف المنتشرة على مستوى الجمهورية ،مؤمنين بدورهم الهام تجاه الوطن.