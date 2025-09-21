رياض منصور: الوفد الفلسطيني له الحق الطبيعي والقانوني في المشاركة الشخصية بقمة حل الدولتين

قال رياض منصور مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنّ الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس لديه الحق الطبيعي والقانوني وفق اتفاقية المقر أن يكون موجودًا شخصيًا في قمة حل الدولتين تنطلق غدًا، بعد ساعات تنطلق الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رفض الولايات المتحدة منح التأشيرات للوفد الفلسطيني من أجل المشاركة في القمة حركة لا معنى لا، موضحًا: "يعني حركة باللغة العامية المصرية بايخة".

وتابع، أنّ فلسطين ستكون موجودة في قلب كل الأحداث - على أي حال-، والرئيس الفلسطيني سيتكلم في مؤتمر الغد بشكل مباشر، وسيتكلم في النقاش العام يوم الخميس كمان عبر التقنيات المتاحة، وستكون فلسطين حاضرة في كل شيء.

وذكر، أنّ هذه الدورة للجمعية العامة ومؤتمر قمة حل الدولتين كله سيكون حول فلسطين بامتياز، ولذلك الذي يحاول أن يمنع بعض قياداتنا من التواجد في الأمم المتحدة لا يستطيع أن يلغي وجود فلسطين وعلى أعلى شيء وبأشد الوضوح وبكل التضامن والمحبة والدعم من كل دول العالم التي بدأت بإعلان اعترافاتها وسيلحقها مسائل أخرى كثيرة خلال الأيام القليلة القادمة.