رئيس جهاز حدائق أكتوبر يواصل جولات تفقد مشروعات الإسكان والمستشفى العام

أجرى المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المشروعات الحيوية بالمدينة، رافقه خلالها نواب رئيس الجهاز والمعاونون ومديرو الإدارات المعنية.

واستهل رئيس الجهاز جولته بتفقد الأعمال الجارية بموقع المستشفى العام، حيث شدد على أهمية الإسراع في الانتهاء من التعاقدات الخاصة بتوريدات مهام التشغيل، بالتوازي مع تنفيذ الأعمال المدنية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام، تمهيدًا لافتتاح المشروع في أقرب وقت ممكن.

مشروع الإسكان الاجتماعي

وتفقد المهندس محمد عبد الله معدلات التنفيذ بمشروع الإسكان الاجتماعي المكون من 810 عمارات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وتكامل الجهود بين إدارات المرافق والطرق والكهرباء. كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتقاعسة عن التنفيذ دون مبرر.

كما شملت الجولة تفقد مسار خطوط المرافق، والخزانات الأرضية، وغرفة الدفع النفقي التابعة لشركة طلعت مصطفى، حيث وجّه بسرعة إنهاء الأعمال، وبدء اختبارات التشغيل، إلى جانب استكمال أعمال رد الشيء لأصله، بما يضمن إعادة فتح الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة لخدمة سكان المدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لكافة المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن الجهاز لن يتهاون في ضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات المواطنين بمدينة حدائق أكتوبر.