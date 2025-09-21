قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علشان الحسد..إمام عاشور يحذف صور ابنته

امام عاشور
امام عاشور
يارا أمين

وضح الإعلامي سيف زاهر، السبب وراء حذف إمام عاشور لاعب الأهلي صورته الشخصية التي توجد بها ابنته.

وقال سيف زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “امام عاشور شال صورته مع بنته و حط له صورة شخصية فين الموضوع و فين القصة! امام عاشور عمل ايه معملش حاجه و الناس عملت قصة بدون سبب، تواصلت مع امام عاشور و قالي انا قاصد اشيل الصورة عشان الحسد والعين مش اكتر و انا استحمل عادي”.

ومن ناحية أخرى كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، وطبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا، حرصوا على الاطمئنان على إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بعد دخوله المستشفى وإصابته بفيروس A .

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور:"حسام حسن يترقب موقف إمام عاشور وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية وهل سيتمكن اللاعب من المشاركة في المباريات قبل الإعلان عن قائمة معسكر أكتوبر، لحسم مصيره بشكل نهائي أم لا".

واختتم حديثه قائلًا:"حسام حسن سيعلن عن قائمة منتخب مصر يوم ٤ أكتوبر المقبل، وستسافر البعثة على متن طائرة خاصة إلى المغرب لمواجهة بوركينا فاسو يوم ٨ من نفس الشهر بتصفيات المونديال".

