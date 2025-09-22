قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير التركي: سعدت بزيارة الفنان محمود حميدة

يمنى عبد الظاهر

شارك السفير التركي صالح موطلو شن صوره تجمعه بالفنان محمود حميدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وكتب السفير التركي :"سعدت بزيارة الممثل والمنتج السينمائي المصري محمود حميدة أطيب تمنياتي له ولعائلته".

زار سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، مكتبة القاهرة الكبرى، المعروفة أيضًا بقصر الأميرة سميحة، في ١٢ أغسطس الجاري. 

وقالت السفارة التركية بالقاهرة في بيان إنه خلال زيارة موتلو شن إلى مكتبة القاهرة، استقبله مديرها يحيى رياض يوسف، الذي أطلعه على أنشطة المكتبة ومجموعة الكتب التي تضمها، موضحا أنها تضم 120 ألف كتاب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. 

وأهدى السفير صالح موطلو شن الكتب التالية إلى المكتبة، مصحوبة برسالة.

كتاب "ثلاثة قرون: تاريخ عائلة في تركيا ومصر" من تأليف أمينة فؤاد طوغاي، ابنة أخت الملك فؤاد، والذي نشر مؤخرًا في مصر بدعم من السفير صالح موطلو شن.

كتاب "الآثار الإسلامية في العصر العثماني" المنشور في إسطنبول من قبل مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية  إرسيكا ، برعاية البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو.

كتاب "من ضفاف النيل إلى البوسفور" الذي باللغتين التركية والإنجليزية، ويغطي حياة والتراث الثقافي لأسرة محمد على باشا القولالي بين إسطنبول والقاهرة.

كتاب " تذكر الماضي العثماني لمصر: الوعي العثماني في مصر " المتوفر باللغة الإنجليزية، وهو أطروحة دكتوراه لمؤلف تركي، ويتضمن تحليلات للوعي العثماني في مصر.

كتاب " المطبخ التركي بوصفات عمرها قرون " الذي يتناول المطبخ التركي.

كتاب "الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة". الصادر أيضا عن مركز إرسيكا.

كتاب "الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي" وهو كتابٌ بالغ الأهمية من تأليف أكمل الدين إحسان أوغلو، وقد أسهم إسهامًا كبيرًا في فهم وتذكر التاريخ والشخصيات التركية المصرية المشتركة.

كتاب "عبر البشر" لمحمد عارف باشا، المنشور باللغة التركية العثمانية، هو مصدرٌ أساسيٌّ من تأليفه، يروي حياة كلٍ من محمد علي باشا القولالي وإبراهيم باشا.

كتاب "تاريخ مصر في العهد العثماني" المصري، الصادر عن مركز إرسيكا وقد تم إهداء ستة عشر كتابًا.

وقد أعرب مدير المكتبة، يحيى يوسف، عن امتنانه وتقديره للسفير التركي على إهدائه هذه الكتب، واصطحب السفير بجولة في أقسام مختلفة من قصر الأميرة سميحة.

وأشار السفير التركي بالقاهرة إلى أن القصر محفوظ بعناية فائقة، وهو معلم تاريخي تراثي، يحظى باهتمام كبير كمكتبة وقصر. وأشار إلى أن المكتبة تنظم فعاليات شهرية متنوعة، وأعرب عن أمله في دعوة السفير للمشاركة.

وأعرب السفير عن استعداده لتقديم الدعم علاوة على المشاركة في فعاليات المكتبة.

السفير التركي صالح موطلو شن محمود حميدة سفير تركيا أمينة فؤاد طوغاي بقصر الأميرة سميحة مكتبة القاهرة

