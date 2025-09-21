رئيس جامعة بني سويف يتابع تدريب سفراء جائزة مصر للتميز الحكومي

تفقد الدكتور طارق علي القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، اليوم، البرنامج التدريبي لسفراء جائزة مصر للتميز الحكومي للجوائز الداخلية ، والذي يعقد بكلية الإعلام تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث قام بالتدريب الدكتور إيهاب محمود عبد الله مدرب معتمد لجائزة مصر للتميز الحكومي

جاء ذلك بحضور الدكتور عيد أبو بكر عميد كلية التجارة والدكتور محمد قايد عميد الحاسبات و الدكتور أمجد بهيج مسئول التقييم الخاص بالجائزة، والدكتور جمعه سعيد تهامي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و الدكتور أشرف سليمان رئيس فريق المقيميين والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة وعدد ٢٠ مقيم من الكليات المختلفة بالجامعة.



من جانبه، أكد الدكتور طارق على ، حرص الجامعة على دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات التعليمية والإدارية وذلك في إطار تعزيز ثقافة التميز المؤسسي ، مشيداً بدور السفراء في نشر مفاهيم الجودة والابتكار

لافت إلى أن هذا البرنامج يُعد خطوة مهمة نحو بناء كوادر قادرة على قيادة التغيير وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يشمل البرنامج التدريبي شرحًا تفصيليًا لمعايير التميز الحكومي، وكيفية كتابة القدرات وربطها بالمؤشرات المختلفة، واستبيانات ، إلى جانب المعايير التفضيلية لترتيب الكليات وكيفية إبراز سمات التميز داخل كل كلية.