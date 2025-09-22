قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يعلن عن 4 معايير لاختيار المدرب الجديد

يمنى عبد الظاهر

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن معايير اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال محمد يوسفـ، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر2": "لم نتوصل بعد للرتوش الأخيرة في ملف المدير الفني الجديد، وقد نفكر في المدرسة الألمانية، وهناك أيضًا مدربين من سويسرا والبرتغال".

وأضاف: "هناك معايير في المدير الفني الجديد، المعيار الأول، قوة الشخصية، والمعيار الثاني، النواحي الفنية والقدرة على استخدام أكتر من تكتيتك وطريقة لعب للاستفادة من جميع اللاعبين".

وتابع: "النقطة الثالثة، معرفته بالنظام وطبيعة المنطقة العربية واللاعبين المصريين، لأن الأجواء هنا مختلفة عن أوروبا".

وواصل: “أحد المعايير المهمة، طرق تعامله مع الضغوط الإعلامية والجماهيرية، التي يمر بيها النادي الأهلي”.

وأوضح: «ممكن نتعاقد مع اسم كبير وله تجارب قوية وممكن حد مش اسم كبير أوي لكن عنده طوحات كبيرة».

محمد يوسف الأهلي سويسرا والبرتغال المدير الفني الجديد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

بدء فصل الخريف

انتهاء الصيف اليوم رسمياً.. موعد سقوط الأمطار والأجواء البادرة

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

الزمالك

لاعب برازيلي على أعتاب الزمالك.. تعرف على بيدرو روخا

القمص مينا عزت

"محبة الله من القلب" في عظة الأحد للقمص مينا عزت

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

يتوافق مع الدستور.. ترحيب عمالي برد مشروع الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

مجدي البدوي: توجيه الرئيس بشأن "الإجراءات الجنائية" خطوة تاريخية لعدالة أوسع

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

