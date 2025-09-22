الأهلي يعلن عن 4 معايير لاختيار المدرب الجديد

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن معايير اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال محمد يوسفـ، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر2": "لم نتوصل بعد للرتوش الأخيرة في ملف المدير الفني الجديد، وقد نفكر في المدرسة الألمانية، وهناك أيضًا مدربين من سويسرا والبرتغال".

وأضاف: "هناك معايير في المدير الفني الجديد، المعيار الأول، قوة الشخصية، والمعيار الثاني، النواحي الفنية والقدرة على استخدام أكتر من تكتيتك وطريقة لعب للاستفادة من جميع اللاعبين".

وتابع: "النقطة الثالثة، معرفته بالنظام وطبيعة المنطقة العربية واللاعبين المصريين، لأن الأجواء هنا مختلفة عن أوروبا".

وواصل: “أحد المعايير المهمة، طرق تعامله مع الضغوط الإعلامية والجماهيرية، التي يمر بيها النادي الأهلي”.

وأوضح: «ممكن نتعاقد مع اسم كبير وله تجارب قوية وممكن حد مش اسم كبير أوي لكن عنده طوحات كبيرة».