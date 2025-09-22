المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين

تستعد وزارة المالية لـ صرف مرتبات شهر سبتمبر خلال اليومين المقبلين، وذلك لكل العاملين بالقطاع الحكومي ومن بينهم المعلمين ، حيث تزايدت عمليات البحث عن صرف مرتبات شهر سبتمبر للمعلمين.

موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين



أكدت وزارة المالية في بيانها الأخير، أن صرف مرتبات سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، وذلك لكافة العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية التابعة للدولة، على أن تستمر عمليات الصرف تباعًا بجميع الجهات.

صرف مرتبات شهر سبتمبر2025

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 سبتمبر حتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

رفع الحد الأدني للأجور و زيادة المرتبات

أوضحت وزارة المالية أن مرتبات سبتمبر 2025 تأتي وفق جدول الحد الأدنى للأجور الذي جرى تعديله بداية من يوليو الماضي، ليصبح الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه شهريًا. كما تمت إضافة زيادة لا تقل عن 1100 جنيه إلى إجمالي الأجر للدرجة الوظيفية الأدنى، مع تطبيق الزيادة تدريجيًا حتى الوصول للدرجات الأعلى وصولًا إلى الدرجة الممتازة.

متى يبدأ صرف مرتبات سبتمبر؟

ويتم صرف مرتبات سبتمبر لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء 24 و الخميس 25 من سبتمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد الموافق 28 و الإثنين 29 و الثلاثاء 30 من سبتمبر 2025.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر2025

ستكون المرتبات متاحة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 24 سبتمبر في الأماكن التالية ..

- تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 من خلال فروع البنوك.

- كما تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- فيما تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».



المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات سبتبمر لمدة 3 أشهر

شهر أكتوبر: بدء صرف المرتبات اعتبارًا من 23 أكتوبر، بينما تصرف المتأخرات والمستحقات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

شهر نوفمبر: بدء صرف المرتبات من 24 نوفمبر، على أن تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

شهر ديسمبر: بدء صرف المرتبات من 24 ديسمبر، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

احسب قبضك بعد زيادة المرتبات

نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، وفقًا لأحدث التعديلات الحكومية، والتي جاءت كالتالي: