بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين

رشا عوني

تستعد وزارة المالية لـ صرف مرتبات شهر سبتمبر خلال اليومين المقبلين، وذلك لكل العاملين بالقطاع الحكومي ومن بينهم المعلمين ، حيث تزايدت عمليات البحث عن صرف مرتبات شهر سبتمبر للمعلمين.

موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين 


أكدت وزارة المالية في بيانها الأخير، أن صرف مرتبات سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، وذلك لكافة العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية التابعة للدولة، على أن تستمر عمليات الصرف تباعًا بجميع الجهات.

صرف مرتبات شهر سبتمبر2025

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 سبتمبر حتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

رفع الحد الأدني للأجور و زيادة المرتبات

أوضحت وزارة المالية أن مرتبات سبتمبر 2025 تأتي وفق جدول الحد الأدنى للأجور الذي جرى تعديله بداية من يوليو الماضي، ليصبح الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه شهريًا. كما تمت إضافة زيادة لا تقل عن 1100 جنيه إلى إجمالي الأجر للدرجة الوظيفية الأدنى، مع تطبيق الزيادة تدريجيًا حتى الوصول للدرجات الأعلى وصولًا إلى الدرجة الممتازة.

جدول صرف مرتبات سبتمبر 2025.. يستمر حتى آخر الشهر - الوطن
موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين

متى يبدأ صرف مرتبات سبتمبر؟

ويتم صرف مرتبات سبتمبر لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء 24 و الخميس 25 من سبتمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد الموافق 28 و الإثنين 29 و الثلاثاء 30 من سبتمبر 2025.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر2025

ستكون المرتبات متاحة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 24 سبتمبر في الأماكن التالية ..

- تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 من خلال فروع البنوك.

- كما تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- فيما تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».
 

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات سبتبمر لمدة 3 أشهر

  • شهر أكتوبر: بدء صرف المرتبات اعتبارًا من 23 أكتوبر، بينما تصرف المتأخرات والمستحقات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.
  • شهر نوفمبر: بدء صرف المرتبات من 24 نوفمبر، على أن تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
  • شهر ديسمبر: بدء صرف المرتبات من 24 ديسمبر، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

احسب قبضك بعد زيادة المرتبات 

نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، وفقًا لأحدث التعديلات الحكومية، والتي جاءت كالتالي:

  • الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
  • الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
     
كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز "دير جست"

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

