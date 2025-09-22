قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف
شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل خيانة عهد
انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الإثنين
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الرئيس اللبناني: إسرائيل مستمرة في انتهاك القرارات الدولية

القسم الخارجي

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، واصفا إياها بـ"المجزرة المكتملة الأركان" التي تشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية وحقوق الإنسان.

وقال الرئيس عون في بيان رسمي صدر مساء الإثنين:"بينما نجتمع في نيويورك لمناقشة قضايا السلام وحقوق الإنسان، تواصل إسرائيل انتهاكها السافر للقانون الدولي".

وأضاف أن المجزرة التي ارتكبت في بنت جبيل، وراح ضحيتها خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها. وعلى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف هذه الهجمات فورًا".

تأتي تصريحات الرئيس اللبناني بعد ساعات من الغارة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مدينة بنت جبيل، مستهدفًا دراجة نارية كانت متوقفة بجانب سيارة مدنية. وأسفرت الغارة عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم رجل وابنتاه الطفلتان كانوا داخل السيارة، بالإضافة إلى سائق الدراجة، فيما أُصيبت الأم وطفلة ثالثة بجروح خطيرة.

من جانبه، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا زعم فيه إن الجيش "هاجم إرهابيا من حزب الله" في بنت جبيل، وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المارة"، معربا عن أسفه لما وصفه بـ"الضرر غير المقصود"، زاعما أن "التحقيق جار في الحادث".

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن عنصر حزب الله كان يتحرك في منطقة مدنية مأهولة، "خلافًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل"، حسب تعبيره، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل استهداف عناصر حزب الله في أي مكان يشكل تهديدًا لأمن إسرائيل".

وفي تعليق لافت، كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الغارة يحملون الجنسية الأمريكية، في تطور قد يحرك مواقف دولية جديدة تجاه التصعيد في الجنوب اللبناني.
 

