دعونا نصفق.. أحمد وفيق يهنئ صناع فيلم ضي

هنأ الفنان أحمد وفيق عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير" فيسبوك"، مخرج فيلم ضي بعد فوزه في مهرجان بغداد السينمائي.

وعلق أحمد وفيق قائلًا: دعونا نصفق .. فيلم ( ضي ) احسن فيلم و احسن ممثله في مهرجان بغداد السينمائي … مصر مبروك كريم الشناوي مبروك هيثم دبور .

فيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهمو من بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، بالإضافة إلى فيصل بالطيور كمنتج مشارك.



جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.

فيلم "ضي" (سيرة أهل الضي) هو التجربة الثانية التي تجمع كريم الشناوي وهيثم دبور كمخرج ومؤلف بعد فيلمهما الأول "عيار ناري" الذي حاز باهتمام نقدي ومشاركة في عدد من المهرجانات ودائرة واسعة من النقاش لا تزال ممتدة إلى الآن.

فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي.





