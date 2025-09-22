جائزة كوبا 2025 لمن ستكون؟.. قائمة المرشحين

تتجه أنظار محبي كرة القدم العالمية مساء اليوم الإثنين نحو العاصمة الفرنسية باريس، للكشف عن هوية الفائز بجائزة "كوبا" المخصصة لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، ويأتي الإعلان على هامش حفل الكرة الذهبية 2025، والمقرر انطلاقه في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمحة عن تاريخ الجائزة

أطلقت مجلة "فرانس فوتبول" جائزة "كوبا" عام 2018 تكريمًا للنجم الفرنسي الأسطوري ريمون كوبا، وكان الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الحالي، أول من تُوج بها بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم 2018 التي شهدت تتويج منتخب بلاده باللقب العالمي.

معايير اختيار الفائز

تُمنح جائزة "كوبا" سنويًا لأفضل لاعب شاب تحت سن الحادية والعشرين في تاريخ 31 ديسمبر من كل عام، وفقًا لمجموعة من المعايير الواضحة التي تحدد هوية الفائز. وتشمل هذه المعايير:

الأداء الفردي والجماعي خلال الموسم (السجل). جودة اللاعب من حيث الموهبة والالتزام باللعب النظيف. الاستمرارية وثبات المستوى على مدار العام.

المرشح الأوفر حظًا

يبرز اسم الفرنسي ديزيري دوي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، كأبرز المرشحين للتتويج بالجائزة في نسخة 2025، بعدما ساهم بقوة في إنجازات فريقه خلال الموسم، فقد توج مع النادي الباريسي بخمس بطولات كبرى هي: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، كما حل فريقه وصيفًا في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

قائمة المرشحين لجائزة كوبا 2025

تضم القائمة النهائية لأبرز المواهب الصاعدة المرشحة للتتويج هذا العام كلًا من:

أيوب بوعدي (ليل).

باو كوبارسي (برشلونة).

ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان).

إستيفاو (بالميراس ثم تشيلسي).

دين هويسن (بورنموث ثم ريال مدريد).

مايلز لويسسكيلي (أرسنال).

رودريجو مورا (بورتو).

جواو نيفيس (باريس سان جيرمان).

لامين يامال (برشلونة).

كينان يلديز (يوفنتوس).

بطل النسخة السابقة

جدير بالذكر أن الإسباني لامين يامال، جناح برشلونة الصاعد، كان آخر من فاز بجائزة "كوبا" عام 2024، بعدما لعب دورًا محوريًا في قيادة منتخب إسبانيا للتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت في ألمانيا، ليكتب اسمه مبكرًا بين أبرز المواهب في الساحة الكروية العالمية.