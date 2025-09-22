قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة
انقلاب ميكروباص وإصابة 5 ركاب أعلى الأوسطي
مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
خطة لتعزيز التعاون الثنائي بين اتحاد الغرف الأفريقية ورواندا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، عن خطة الاتحاد لزيادة التعاون الثنائي مع رواندا، مشيرًا إلى أن تعزيز التجارة الثنائية يمثل أولوية أساسية في هذا السياق.

وأوضح الوكيل أن الخطة تعتمد على أربع ركائز رئيسية، تشمل أولًا نقل الخبرة المصرية في مضاعفة إنتاج الكهرباء وإنشاء أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر من الطرق السريعة خلال سنوات قليلة، وهي مشروعات مطلوبة بشدة لتنمية رواندا.

وتتضمن الركيزة الثانية تكرار تجربة التعاون مع العديد من الدول الأفريقية بإنشاء مناطق صناعية للمساعدة في استبدال صادرات المواد الخام بمنتجات ذات قيمة مضافة وخلق فرص عمل للشباب. أما الثالثة فتركز على تكثيف التعاون بين قطاعات الخدمات وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

وأشار الوكيل إلى أن الركيزة الرابعة تتمثل في مساعدة القطاع الخاص على الوصول إلى التمويل التنموي، وخاصة من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي والصناديق العربية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتتضافر الجهود لصالح بلدان القارة.

القطاع الخاص على الوصول إلى التمويل التنموي الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي والصناديق العربية

