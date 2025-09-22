خطة لتعزيز التعاون الثنائي بين اتحاد الغرف الأفريقية ورواندا

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، عن خطة الاتحاد لزيادة التعاون الثنائي مع رواندا، مشيرًا إلى أن تعزيز التجارة الثنائية يمثل أولوية أساسية في هذا السياق.

وأوضح الوكيل أن الخطة تعتمد على أربع ركائز رئيسية، تشمل أولًا نقل الخبرة المصرية في مضاعفة إنتاج الكهرباء وإنشاء أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر من الطرق السريعة خلال سنوات قليلة، وهي مشروعات مطلوبة بشدة لتنمية رواندا.

وتتضمن الركيزة الثانية تكرار تجربة التعاون مع العديد من الدول الأفريقية بإنشاء مناطق صناعية للمساعدة في استبدال صادرات المواد الخام بمنتجات ذات قيمة مضافة وخلق فرص عمل للشباب. أما الثالثة فتركز على تكثيف التعاون بين قطاعات الخدمات وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

وأشار الوكيل إلى أن الركيزة الرابعة تتمثل في مساعدة القطاع الخاص على الوصول إلى التمويل التنموي، وخاصة من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي والصناديق العربية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتتضافر الجهود لصالح بلدان القارة.